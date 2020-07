View this post on Instagram

✨ 🦋 ✨. Such a cool placement, what do you think?? . Thank you again, Hannah! . Bookings for Frankfurt 👇. . Appts.JK@gmail.com . . . #sternumtattoo #butterfly #butterflytattoo #smalltattoo #detailtattoo #tattooforgirls #girltattoo #underboobtattoo #bodyart #instatattoo #tattooideas #breasttattoo #contemporaryart #finelinetattoo #linework #inkaddict #frankfurt #frankfurttattoo #littletattoos #minitattoos #cooltattoos #finetattoo #🦋 #타투 #나비타투 #독일 #프랑크푸르트

Continua a leggere

Continua a leggere