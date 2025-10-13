Tanto pecorino e mentuccia | facciamo insieme la vera trippa alla romana

Trippa alla romana: oggi la facciamo insieme come nelle migliori trattorie di Roma! Pecorino, mentuccia e tutti i segreti degli chef!

Hai presente quei piatti caserecci così invitanti da farti venire voglia di sederti a tavola con un bel bicchiere di vino ad accompagnarli? Ecco, la trippa alla romana è proprio questo. È uno di quei piatti che non si dimenticano, che ti avvolgono col profumo e ti fanno venire una fame pazzesca. Non c’è niente di complicato per realizzarlo, bastano infatti solo ingredienti semplici e un po’ di pazienza. In poche parole, è il classico piatto della tradizione romana, quello che una volta si faceva “de sabato”, quando si aveva il tempo di stare i cucina per cuocere il sugo piano piano.

La cosa bella è che è un piatto “povero” solo di nome, si perché con il suo sughetto denso, il pecorino che si scioglie e la mentuccia che rinfresca, diventando un capolavoro assoluto. Ogni forchettata è una combo meravigliosa tra i profumi e i sapori di Roma: pomodoro, guanciale e alloro, creano una base perfetta per accogliere la trippa e ti fa venire fame solo a sentirne il profumo. Beh credimi, anche chi pensa di non amare la trippa cambia idea dopo il primo assaggio.

Trippa alla romana: ricetta autentica e speciale di un grande classico!

Insomma fidati di me, questa è la ricetta vera, quella delle osterie romane, senza ingredienti strani e passaggi infiniti, ma con tutto il gusto autentico di una volta. Quindi allaccia subito il grembiule e seguimi passo passo, ti faccio vedere come preparare una perfetta Trippa alla romana, come la farebbe una cuoca di Trastevere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per la Trippa alla romana

Per 4 persone

1 kg di trippa

1 kg di pomodori pelati

1/2 cipolla bianca

Una carota

1/2 bicchiere di vino bianco secco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

1-2 foglie di alloro

150 g di guanciale

Pecorino romano q.b. (facoltativo)

Come si prepara la Trippa alla romana