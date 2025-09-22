Conquista gli ospiti con delle tagliatelle ai funghi da leccarsi i baffi

Una ricetta semplice e veloce che mette d’accordo sempre tutti. Scopri come preparare le tagliatelle con i funghi porcini in poche mosse!

piatto con tagliatelle e funghi

Un primo piatto facile e veloce che piace sempre a tutti: la stagione dei funghi è arrivata, perché non preparare le tagliatelle per tutta la famiglia?

Le tagliatelle con i funghi sono semplicissimi da preparare, perfette per una serata tra amici o per stupire il partner con un piatto semplice ma d’effetto.

Con i funghi si possono preparare tantissime ricette sfiziose, ma quella delle tagliatelle ai funghi resterà sempre la preferita di molti!

Come preparare le tagliatelle con i porcini, la ricetta sfiziosa per tutta la famiglia

Le tagliatelle possono essere preparate anche in casa con farina e uova. Se, però, non hai gli accessori giusti e non hai tempo per preparare la pasta fresca fatta in casa, opta per le tagliatelle pronte cuocere. Il risultato finale sarà comunque straordinario!

persona che taglia funghi
Come preparare le tagliatelle con i porcini, la ricetta sfiziosa per tutta la famiglia – Pourfemme.it

Se ti dovessero avanzare dei funghi e non sai cosa portare in tavola, prova l’arista ai funghi: otterrai un secondo succoso, profumo e irresistibile!

Ingredienti

  • 500 gr di tagliatelle
  • 400 gr di funghi porcini
  • 1 cucchiaio colmo di olio extra vergine di oliva
  • 1 spicchio d’aglio
  • 1 ciuffo di prezzemolo
  • pepe nero q.b.
  • sale q.b.

Procedimento

  1. La prima cosa da fare è portare sul fuoco una pentola piena d’acqua, quindi quando raggiunge il bollore, cuoci le tagliatelle.
  2. Pulisci i funghi con delicatezza, quindi aiutati con un panno morbido per eliminare tutte le impurità.
  3. Taglia i funghi a fette sottili, poi mettili da parte per un momento.
  4. Prendi una padella antiaderente abbastanza ampia e lascia soffriggere al suo interno lo spicchio d’aglio con un filo d’olio extravergine di oliva.
  5. Aggiungi i funghi e lasciali cuocere per circa 10 minuti.
  6. A questo punto dovrai scolare le tagliatelle, quindi trasferiscile nel condimento.
  7. Amalgama per bene per qualche minuto a fiamma vivace, poi aggiungi il ciuffo di prezzemolo tritato e un po’ di pepe a piacere.
  8. Aggiusta di sale se ce ne è bisogno e porta in tavola le tue tagliatelle ai funghi porcini!

La ricetta è estremamente facile da preparare, perfetta per iniziare al meglio la settimana.

