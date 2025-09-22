Conquista gli ospiti con delle tagliatelle ai funghi da leccarsi i baffi

Un primo piatto facile e veloce che piace sempre a tutti: la stagione dei funghi è arrivata, perché non preparare le tagliatelle per tutta la famiglia?
Le tagliatelle con i funghi sono semplicissimi da preparare, perfette per una serata tra amici o per stupire il partner con un piatto semplice ma d’effetto.
Con i funghi si possono preparare tantissime ricette sfiziose, ma quella delle tagliatelle ai funghi resterà sempre la preferita di molti!
Come preparare le tagliatelle con i porcini, la ricetta sfiziosa per tutta la famiglia
Le tagliatelle possono essere preparate anche in casa con farina e uova. Se, però, non hai gli accessori giusti e non hai tempo per preparare la pasta fresca fatta in casa, opta per le tagliatelle pronte cuocere. Il risultato finale sarà comunque straordinario!
Se ti dovessero avanzare dei funghi e non sai cosa portare in tavola, prova l’arista ai funghi: otterrai un secondo succoso, profumo e irresistibile!
Ingredienti
- 500 gr di tagliatelle
- 400 gr di funghi porcini
- 1 cucchiaio colmo di olio extra vergine di oliva
- 1 spicchio d’aglio
- 1 ciuffo di prezzemolo
- pepe nero q.b.
- sale q.b.
Procedimento
- La prima cosa da fare è portare sul fuoco una pentola piena d’acqua, quindi quando raggiunge il bollore, cuoci le tagliatelle.
- Pulisci i funghi con delicatezza, quindi aiutati con un panno morbido per eliminare tutte le impurità.
- Taglia i funghi a fette sottili, poi mettili da parte per un momento.
- Prendi una padella antiaderente abbastanza ampia e lascia soffriggere al suo interno lo spicchio d’aglio con un filo d’olio extravergine di oliva.
- Aggiungi i funghi e lasciali cuocere per circa 10 minuti.
- A questo punto dovrai scolare le tagliatelle, quindi trasferiscile nel condimento.
- Amalgama per bene per qualche minuto a fiamma vivace, poi aggiungi il ciuffo di prezzemolo tritato e un po’ di pepe a piacere.
- Aggiusta di sale se ce ne è bisogno e porta in tavola le tue tagliatelle ai funghi porcini!
La ricetta è estremamente facile da preparare, perfetta per iniziare al meglio la settimana.