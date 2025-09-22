Conquista gli ospiti con delle tagliatelle ai funghi da leccarsi i baffi

Un primo piatto facile e veloce che piace sempre a tutti: la stagione dei funghi è arrivata, perché non preparare le tagliatelle per tutta la famiglia?

Le tagliatelle con i funghi sono semplicissimi da preparare, perfette per una serata tra amici o per stupire il partner con un piatto semplice ma d’effetto.

Con i funghi si possono preparare tantissime ricette sfiziose, ma quella delle tagliatelle ai funghi resterà sempre la preferita di molti!

Come preparare le tagliatelle con i porcini, la ricetta sfiziosa per tutta la famiglia

Le tagliatelle possono essere preparate anche in casa con farina e uova. Se, però, non hai gli accessori giusti e non hai tempo per preparare la pasta fresca fatta in casa, opta per le tagliatelle pronte cuocere. Il risultato finale sarà comunque straordinario!

Se ti dovessero avanzare dei funghi e non sai cosa portare in tavola, prova l’arista ai funghi: otterrai un secondo succoso, profumo e irresistibile!

Ingredienti

500 gr di tagliatelle

400 gr di funghi porcini

1 cucchiaio colmo di olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

pepe nero q.b.

sale q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è portare sul fuoco una pentola piena d’acqua, quindi quando raggiunge il bollore, cuoci le tagliatelle. Pulisci i funghi con delicatezza, quindi aiutati con un panno morbido per eliminare tutte le impurità. Taglia i funghi a fette sottili, poi mettili da parte per un momento. Prendi una padella antiaderente abbastanza ampia e lascia soffriggere al suo interno lo spicchio d’aglio con un filo d’olio extravergine di oliva. Aggiungi i funghi e lasciali cuocere per circa 10 minuti. A questo punto dovrai scolare le tagliatelle, quindi trasferiscile nel condimento. Amalgama per bene per qualche minuto a fiamma vivace, poi aggiungi il ciuffo di prezzemolo tritato e un po’ di pepe a piacere. Aggiusta di sale se ce ne è bisogno e porta in tavola le tue tagliatelle ai funghi porcini!

La ricetta è estremamente facile da preparare, perfetta per iniziare al meglio la settimana.