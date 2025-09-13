Succosa, profumata, irresistibile | il segreto per l’arista perfetta è questo

Arista di maiale ai funghi: la ricetta per farla perfetta è questo, così è finalmente succosa, profumata ed irresistibile come mai prima!
L’arista di maiale ai funghi è uno di quei piatti che ti fanno fare un figurone e funzionano sempre senza stressarti per prepararlo. È perfetta per una cena veloce ma golosa, ideale in settimana o per sorprendere amici e parenti con un secondo succoso e profumato. Il bello è che basta davvero poco per ottenere un risultato che sembra fatto da chef con carne che resta tenera, i funghi che profumano tutta la cucina e il vino, che aggiunge quel tocco in più che conquista tutti.
Quello che rende speciale questa arista di maiale ai funghi è la semplicità, perché bastano davvero pochi ingredienti, facilmente reperibili e tanta soddisfazione. Basta una buona arista tagliata a fette meglio non troppo sottile, funghi freschi, un po’ di aglio, olio, vino e aromi. Il trucco è cuocere la carne giusta, farla dorare leggermente e poi sfumare con il vino, così resta succosa dentro e si insaporisce con i funghi, il che sprigiona un profumo pazzesco in cucina mentre cuoce, tanto da farti già venire voglia di assaggiarla prima del tempo!
Arista di maiale ai funghi: il mio segreto per renderla perfetta!
Insomma, ora non ti resta che provare questa arista di maiale ai funghi e vedrai che è tanto semplice e veloce quanto perfetta! E poi te lo dico, non hai mai mangiato una carne così succosa e tenera, provare per credere. Quindi basta chiacchiere, allaccia il grembiule e realizzala con me, stasera ti faccio riempire di complimenti. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 15 minuti
Ingredienti per l’Arista di maiale ai funghi
Per 4 persone
- 8 fette arista di maiale
- Farina q.b.
- 700 g funghi champignon
- 1 spicchio di aglio
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Prezzemolo q.b.
- 1 bicchiere di vino bianco secco
Come si prepara l’Arista di maiale ai funghi
- Per prima cosa, pulisci i funghi e tagliali a fettine, se usi quelli freschi, per quelli congelati basta farli scongelare un po’. Trita poi l’aglio e il prezzemolo e tienili da parte, dopodiché prendi le fette di arista e infarinale leggermente su entrambi i lati.
- Ora scalda un po’ di olio in una padella abbastanza grande e fai dorare la carne a fiamma medio alta per 2-3 minuti per lato, finché non diventa leggermente croccante fuori ma ancora morbida dentro. Toglila poi dalla padella e mettila da parte e nella stessa padella aggiungi un altro po’ di olio se serve, per far rosolare l’aglio.
- Appena sprigiona profumo, aggiungi i funghi e falli cuocere a fiamma media, mescolando di tanto in tanto, fino a quando non iniziano a rilasciare l’acqua e diventano morbidi.
- Rimetti poi le fette di arista nella padella, aggiusta di sale e pepe a piacere, sfuma con il bicchiere di vino bianco e lascia evaporare l’alcool. Copri poi la padella e lascia cuocere a fiamma medio bassa per altri 5-7 minuti, così i sapori si amalgamano bene e la carne resta succosa.
- A fine cottura, spolvera con il prezzemolo fresco tritato e servi subito, ti godrai un’arista con i funghi davvero eccezionale, garantito! Se poi sei amante di questi piatti veloci ma che ti danno la certezza del successo, allora prova anche le scaloppine al limone, fidati un altro successo da 10 e lode! Buon appetito!