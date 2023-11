Tacchi, a cosa fare attenzione prima di indossarli: così eviti qualsiasi dolore

I tacchi sono croce e delizia delle donne che amano indossare scarpe alte: ma cosa fare per evitare sofferenze inutili?

Chi non ama sentirsi un po’ più alta e slanciata per una sera oppure tutti i giorni? I tacchi servono a slanciare la figura, renderci più alte, rassodare i glutei e le cosce o semplicemente per darci un tocco di stile in più. C’è chi li indossa solo per un’occasione speciale, una serata particolarmente chic ed elegante oppure chi li preferisce ogni giorno, magari un po’ meno vertiginosi.

Ma c’è chi, invece, ha paura di indossarli e li evita come la peste per timore di ferirsi i piedi, di dover sopportare il dolore costantemente e opta, così, per scarpe basse più comode. Se rientri in questa categoria ma ti piacerebbe ogni tanto indossare un paio di scarpe alte, segui questi consigli utili e ti sembrerà di camminare su una nuvola: ecco che cosa devi tenere a mente prima di indossarle.

Cosa fare prima di indossare le scarpe con il tacco per evitare di sentire dolore e ferirti i piedi

Se le scarpe sono nuove, innanzitutto dovresti ammorbidirle prima di indossarla la prima volta. Alcuni materiali con cui sono fatte le scarpe tendono ad essere molto duri ed è normale che per i primi tempi potresti sentire dolore indossandole. Riempile di carta di giornale bagnata in modo che siano belle piene. Scaldale con il phon e il calore le farà espandere, rendendole più morbide e larghe, poi, ai tuoi piedi. Anche indossarle un po’ a casa può aiutare a calzarle al meglio per uscire. Non commettere mai l’errore di indossare un paio di scarpe nuove senza averle testate prima.

Indossa delle solette in gel specifiche a seconda della zona della scarpa che ti crea più problemi, che sia il tallone, la pianta o le dita. Esistono solette in gel alte e morbide in grado di farvi provare sollievo e camminare leggere senza dover sopportare la pesantezza di scarpe strette e dure, come spesso sono quelle con il tacco.

Ricordate che quando indossate tacchi molto alti, cercate di camminare correttamente o vi farete del male alla schiena. Camminate con la schiena dritta, cercando di non inarcarvi in avanti e piegate leggermente le gambe quando procedete per la vostra strada. Attenzione a non sbilanciarvi all’indietro facendo l’errore di poggiare il piede prima dal tacco e poi dalla punta. La scarpa dovrà essere ben salda e piatta sul terreno. Vedrai che direi addio al dolore ai piedi.