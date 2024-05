Chi è la moglie di Fiorello? Quello che non sai su Susanna Biondo

Fiorello è uno degli artisti italiani più conosciuti nel mondo dello spettacolo e della televisione, è un comico, cantante, imitatore, attore e anche conduttore radiofonico e televisivo, un vero e proprio talento.

Trattandosi di un personaggio molto esposto, la sua vita privata ha spesso suscitato un grande interesse. Fiorello è sposato dal 2003 con Susanna Biondo, donna da cui ha avuto poi la sua prima figlia, Angelica. Lei è nota al mondo dello spettacolo in quanto lavora nel campo da tantissimi anni. Non è un’attrice, ma sa perfettamente cosa succede nei backstage. Scopriamo insieme chi è Susanna Biondo, la moglie di Fiorello, e alcune curiosità che forse ancora non conosci!

Susanna Biondo, tutto quello che non sai di lei

Fiorello è uno dei personaggi più amati in Italia e la donna che è al suo fianco è davvero speciale. Susanna conosce lo showman nell’ormai lontano 1996, i due convolano a nozze celebrando una cerimonia intima con solamente 17 invitati.

Durante il matrimonio il conduttore invitò i fotografi a rispettare quel momento, infatti rilasciò le seguenti parole proprio all’esterno della chiesa di Caracalla in cui venne celebrato il rito:

“Questo momento è solo nostro, per favore rispettatelo. Poi vi prometto che ci potrete fare una foto”.

Susanna Biondo è del 1965, ha una laurea in Economia e Commercio e lavora nell’azienda fondata dal padre specializzata in doppiaggio e post produzione cinematografica.

Di lei si sa ben poco in quanto Fiorello ha sempre cercato di mantenere lontana dallo schermo e dal gossip la sua famiglia e la sua vita personale. Da alcune fonti sembrerebbe che Fiorello abbia incontrato Susanna mentre era alle prese con il programma Karaoke, da lì il loro amore si è fortificato sempre di più.

Durante gli anni di matrimonio Fiorello e Susanna diventano genitori di Angelica, la ragazza frequenta il liceo classico Dante Alighieri a Roma, città in cui vive con i suoi amati genitori.

Prima di incontrare Fiorello la donna era impegnata con Edoardo Testa, da cui ha avuto la sua prima figlia di nome Olivia. La ragazza è quindi sorella maggiore di Angelica e ad oggi ha 29 anni. Il conduttore ed Olivia hanno un bellissimo rapporto, tanto da essere considerata quasi come una figlia per lui.

Una coppia innamorata da anni che porta avanti la loro relazione con passione e spensieratezza e che negli anni ha costruito una famiglia bellissima!