Sunset dress: l’abito dai colori del tramonto è il perfetto must dell’estate

In estate farsi ispirare dalla bellezza della natura può essere un’ottima idea di originalità. Il sunset dress lo dimostra.

Anche nell’industria della moda si avverte l’entusiasmo per l’arrivo della stagione estiva. Molti brand iniziano a lanciare le loro nuove creazioni, ispirate al clima caldo e alle giornate luminose, richiamando le sfumature sgargianti della natura. Infatti, negli ultimi mesi, si è diffusa sempre di più l’entusiasmante presenza di una tipologia di abito ispirato ai suggestivi tramonti estivi, che sta diventando sempre più popolare nelle diverse colorazioni e sfumature.

Questo tipo di vestito, creato nell’intento di catturare la bellezza e l’atmosfera incantevole dei crepuscoli, si è guadagnato l’attenzione degli appassionati di moda in tutto il mondo. Ogni sfumatura di colore utilizzata nella sua realizzazione è stata accuratamente selezionata per ricreare l’intensità e la magia che si possono ammirare al calar del sole.

Sunset dress, l’abito che ha conquistato il mondo della moda

Si tratta del sunset dress (sunset, in inglese, significa proprio tramonto), abito ispirato ai crepuscoli estivi, che sta diventando una scelta sempre più ambita per eventi, feste in spiaggia o semplicemente per rendere unico e magico un’outfit serale. Le diverse varianti di questo vestito si ispirano ai toni caldi e avvolgenti che caratterizzano i cieli estivi al calar del sole.

Si possono trovare sfumature dall’ arancio bruciato al rosa, viola intenso e oro, che richiamano l’armonia e la serenità di un tramonto estivo. La leggerezza e l’effetto sagomato degli abiti esaltano ulteriormente la sensazione che solo la bella stagione può regalare. Già dagli inizi della primavera, si era sentito parlare di questo favoloso abito e in poco tempo ecco che sta già spopolando tra le passerelle e le vetrine di tutto il mondo.

Inoltre, si tratta di vestiti che grazie alla fantasia dei colori regalano un look esotico e tropicale, perfetti per risaltare anche il colorito della propria carnagione, dalle più chiare alle più scure, creando dei magnifici giochi di contrasto tra colori caldi e freddi. I modelli più popolari sono principalmente lunghi e svolazzanti, ma anche corti e sagomati, tutti caratterizzati da tagli diversi e fantasie alternative.

Vengono realizzati con tessuti leggeri e spesso anche con effetti trasparenti, che donano al look un effetto etereo. La moda di quest’anno ancora una volta dà spazio ai colori vibranti della natura e facendosi ispirare copiandone le fantasie e gli accostamenti. Questi abiti sono già apparsi sulle più famose passerelle, proposti nelle collezioni Primavera/Estate 2023 di brand come Ferragamo, Marni, Etro, e molti altri.

Sono diventati rapidamente capi iconici per questa estate, che possono essere indossati sia con un elegante paio di tacchi che con calzature più casual e sportive e si adattano ad ogni occasione. L’effetto sunset dress può anche essere ottenuto abbinando parti dell’outfit, creando accostamenti di colori sempre come richiamo al tramonto e con stampe a cui abbinare i diversi accessori.