Accogli la Bella Stagione con Risparmio: Offerte e Codici Sconto su Passione Unghie per Prodotti di Alta Qualità

Accogli la bella stagione con le migliori offerte firmate Passione Unghie

Brand italiano nato nel 2011, Passione Beauty è approdato sul mercato con l’obiettivo di offrire a estetiste, professionisti specializzati nella ricostruzione unghie e nail artist prodotti di alta qualità. Oggi, grazie all’e-shop, chiunque ha l’opportunità di acquistare gli articoli inseriti in un catalogo sempre più ricco e completo. A semplificare la ricerca è la comoda suddivisione in categorie: al loro interno compaiono semipermanenti e gel UV colorati, builder, basi, finish e accessori per la ricostruzione delle unghie, disinfettanti e liquidi, lime, varie tipologie di attrezzature, apparecchiature e utensili per la pedicure. L’ampia gamma di prodotti include anche cartine, tip e prodotti HEMA free volti a ridurre il rischio di irritazioni cutanee nelle persone allergiche.

Visitando il sito ufficiale di Passione Unghie è difficile resistere alla tentazione di acquistare constatando le numerose offerte presenti. Le promozioni sono periodiche e si estendono alle varie categorie di articoli, a partire da gel unghie e smalti semipermanenti disponibili anche in versione termica, fino ad arrivare ad accessori per la ricostruzione unghie. Compaiono inoltre offerte valide sui kit completi, ideali per chi desidera avere a portata di mano tutto il necessario per garantirsi unghie sempre curate.

Risparmia con i codici sconto di Passione Unghie

I codici sconto sono definibili come la versione digitale dei classici buoni sconto cartacei tanto in voga negli anni ’90 e nel primo decennio del nuovo Millennio. Un codice sconto consente di acquistare dai migliori e-shop italiani e internazionali beneficiando di uno sconto fisso o in forma percentuale sull’ammontare complessivo di un qualunque ordine. In alternativa, permette a chi acquista di usufruire della spedizione gratuita o di ottenere assieme all’ordine uno o più prodotti gratuiti.

Anche Passione Unghie rilascia abitualmente codici sconto che possono essere trovati nel suo sito web o nei siti specializzati nella raccolta di coupon, come Discoup.com, portale leader nella verifica e pubblicazione di codici sconto di migliaia di store online. Nello specifico, in questo periodo gli utenti hanno la possibilità di attivare da Discoup il codice sconto Passione Unghie “PASSIONE10” che permette di ottenere uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro.

Passione Unghie concede anche sconti applicati a carrello sui grandi volumi, ossia su acquisti di un certo importo. Se per gli ordini di importo superiore a 250 euro è previsto uno sconto del 5%, la percentuale sale al 10% per ordini che superano la soglia dei 500 euro. A partire da 1.000 euro, infine, gli utenti si vedono applicare uno sconto del 15%. Solamente lampade, frese, aspiratori (compresi ricambi e accessori) e corsi di formazione sono esclusi da tale promozione.

Passione Beauty Club: offerte e vantaggi esclusivi per gli iscritti

Passione Beauty Club è il nome assegnato dal brand italiano al suo programma fedeltà, basato su un sistema a punti. Chi si iscrive ha diritto ad ottenere sconti e vantaggi esclusivi vedendosi riconoscere 10 punti di benvenuto appena approdato. Successivamente, per ogni euro speso sull’e-shop si otterrà 1 punto.

Passione Beauty Club è strutturato su quattro livelli. Il primo, il livello “White”, accoglie chi ha accumulato dai 0 ai 500 punti e prevede il rilascio di sconti dedicati in determinati periodi dell’anno. Il livello “Black”, dai 501 ai 2000 punti, aggiunge a questi ultimi uno sconto immediato del 10% e la spedizione gratuita valida su un ordine senza alcun limite minimo di spesa. Raggiungendo il livello “Silver” (dai 2001 ai 5000 punti) verranno mantenuti gli sconti periodici, lo sconto iniziale sarà del 15% e la consegna gratuita avrà valore su due ordini. Inoltre, l’utente potrà usufruire del servizio “Salta la fila” gratuito. Infine, il livello più alto, il “Gold”, premia chi supera i 5000 punti con sconti dedicati, un bonus di benvenuto del 15%, la consegna gratuita valida su tre ordini e “Salta la fila” gratuito. In più, si ha diritto al servizio post vendita gratuito, all’assistenza prioritaria nell’effettuare l’ordine e ad un numero Whatsapp dedicato.

Dall’iscrizione alla newsletter alla spedizione gratuita: altre opzioni per risparmiare

Tra i migliori modi per assicurarsi un risparmio extra acquistando dall’e-shop di Passione Unghie troviamo, come già indicato, l’utilizzo di uno dei codici sconto rilasciati dal brand. Ma esistono anche altre strade per rendere conveniente la spesa nel catalogo online, come ad esempio l’iscrizione alla newsletter. Cliccando nella sezione “Offerte e sconti” e in seguito su “Clicca e iscriviti alla newsletter”, è possibile conoscere in tempo reale le novità in catalogo e le promozioni attive semplicemente comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica.

Passione Unghie riconosce inoltre la spedizione gratuita per gli ordini di almeno 70 euro. La consegna è effettuata senza alcun addebito anche acquistando un minimo di tre prodotti, purché il valore di ognuno di essi non sia inferiore ai 5 euro. Da non sottovalutare è l’iniziativa che permette di godere di uno sconto invitando un amico ad acquistare dal sito ufficiale del brand. Infine, può essere citata la possibilità di pagare a rate quanto ordinato scegliendo il metodo di pagamento Scalapay nella fase di checkout, purché l’importo dell’ordine sia superiore a 50 euro.