Struccante bifasico, perché lo utilizzano tutte: i migliori prodotti sul mercato per tutte le tasche

Struccare il viso è fondamentale per consentire alla pelle di rigenerarsi, la scelta dello struccante quindi è molto importante.

Per avere una pelle perfetta è importante che questa sia detersa, pulita, igienizzata e idratata. Se la base non è corretta, inutile andare a costruire un make up splendido, non servirà a molto. Per ottenere un risultato ottimale, nel tempo, è decisivo fare la skincare.

Seguire delle buone regole e usare i prodotti giusti aiuta molto. Tra questi c’è lo struccante bifasico che aiuta la pelle e permette di ottenere grandi benefici.

Struccante bifasico: perché è il migliore

I dermatologi lo ripetono sempre, è fondamentale struccarsi prima di andare a dormire. Questo non vuol dire lavare il viso con acqua e sapone e via, bisogna prima struccarlo quindi rimuovere il make up con lo struccante, poi andare a lavare la pelle con un prodotto delicato con il latte o l’olio, quindi procedere con l’idratazione.

La prima grande verità dunque è che struccante e detergente non sono la stessa cosa anche se molto spetto si fa confusione. Se il viso non viene pulito, durante la notte le cellule non possono rigenerarsi, ciò aumenta i segni del tempo e le imperfezioni, meglio fare attenzione. È fondamentale impiegare un prodotto delicato, adatto agli occhi. Quello bifasico è una soluzione con doppia texture, quindi con oli che vanno a nutrire ed eliminare tutti quei prodotti sul viso che sono liposolubili, l’acqua che invece permette di tonificare la cute e detergere. È la scelta ideale per chi non vuol fare il doppio passaggio, basta struccarsi, poi sciacquare e andare a dormire. Molto più veloce, soprattutto per le donne pigre che non amano fare la skincare la sera.

Questo prodotto inoltre riesce ad eliminare praticamente ogni cosa quindi permette anche di risparmiare perché si acquista un solo struccante e non due differenti. Tra i migliori del mercato ci sono Olio bifasico multifunzione di Collistar con Malva e Calendula, molto delicato sulla pelle, rinfresca e tonifica tutto. Il costo è di circa 25 euro per 200 ml e va bene anche per occhi e labbra. Un altro prodotto eccellente è la soluzione ecologica e biologica a base di olio di Argan e semi di Netyr, questo è specifico per pelli mature e costa 10 euro. Quello di Nivea è tra i più economici del mercato e molto performante quindi una scelta eccellente per le più giovani, qui il costo è 10 euro per 125 ml di prodotto, anche in questo caso si può applicare sugli occhi. Un eccellente prodotto in termini di qualità-prezzo è quello della Vichy con acqua termale a 12 euro per 150 grammi, per chi soffre di pelle secca invece quello della Pupa che ha un costo simile è sicuramente eccellente.