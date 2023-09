Cos’è la “doppia detersione”: come funziona e quali sono i benefici, tutto sul nuovo metodo di cura della pelle

Cos’è la doppia detersione e come funziona? Ecco tutti i passaggi da fare, che vanno ripetuti quotidianamente per un’ottima efficacia

Conosciuta anche con il nome di ‘double celanse‘, la doppia detersione serve a detergere il viso e lasciarlo pulito, idratato e luminoso.

Cos’è la “doppia detersione”, e come farla bene?

Detergere bene il viso è fondamentale per rimuovere trucco, impurità, sudore, inquinamento e tossine che si possono accumulare sia durante il giorno, sia durante la notte. La doppia detersione proviene dalla skincare coreana. Come afferma il nome, prevede di detergere il viso due volte, la prima con un prodotto oleoso per rimuovere trucco e impurità, e la seconda per far sì che vengano eliminati i residui di smog, inquinamento e cellule morte con un gel detergente.

Sono due i prodotti che vanno applicati: il Silky Passion Cleaning Oil, e il Rose Quartz Facial Cleanser, rispettivamente per struccare il viso in modo delicato ed efficace, e per detergere il viso.

Struccare e depurare:

il primo passo è quello di usare il Silky Passion Cleaning oil applicando un paio di pump di olio tra le mani e stenderlo sul viso asciutto, compresi occhi e labbra. Le zone su cui concentrarsi sono quelle con più trucco e impurità. Con i suoi 5 oli vegetali, verrà sciolto anche il trucco più ostinato e waterproof. Oltre a pulire il make-up, il Silky Passion ha anche un’azione antinfiammatoria, cicatrizzante e antiossidante, adatto quindi alle pelli sensibili e le zone più delicate del viso. Per rimuoverlo, basterà procedere alla doppia detersione, passando qualche goccia di Rose Quartz Facial Cleanser.

Detergere e idratare

Detergere in profondità per rimuovere le rimanenze di trucco e applicare il Rose Quartz Facial Cleanser sulle mani umide, poi massaggiare su tutto il viso. Il gel può essere passato anche su occhi e labbra, dato che non contiene sapone, quindi non irrita né brucia. Stendere con le mani o con la Blueberry Konjac Face Spongo. Con un delicato massaggio stimolare la circolazione sanguigna, così da donare nuova luminosità alla pelle. In seguito, risciacquare con acqua abbondante, in modo da rimuovere tutte le impurità e lasciare la pelle pulita. Con le sue proprietà di olio di mandorla e acido ialuronico vegano, la pelle sarà nutrita, rivitalizzata, e luminosa.

Il viso sarà fresco, morbido e liscio. Essendo prodotti non comedogeni, olio struccante e gel detergente non ostruiscono i pori e lasciano respirare la pelle, cosa buona anche per le pelli grasse e miste.

Ed ecco così, che la texture della pelle migliorerà, combattendone l’aspetto stanco e spento e rimuovendo le impurità che possono causare la comparsa di brufoli e punti neri. Per avere efficacia, la routine di detersone va eseguita tutti i giorni.