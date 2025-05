Stop al Paradiso delle Signore? Cambia tutto, la Rai ha deciso

L’ottava stagione del Paradiso delle Signore è in pausa per la stagione estiva ma la Rai ha preso una decisione sull’amatissima soap di Rai1.

Un successo che si conferma stagione dopo stagione, quello ottenuto da Il Paradiso delle Signore. Dopo i primi due capitoli in prime time, la serie targata Rai1 si è trasferita nella fascia pomeridiana ed è divenuta un appuntamento fisso giornaliero per milioni di telespettatori. Che, nei giorni scorsi, hanno assistito al gran finale di stagione, tra addii, rivelazioni e colpi di scena inattesi.

Rosa ha lasciato Milano, Marcello sembra essere ancora diviso tra quello che prova per la Camilli e il legame con la contessa, mentre Umberto ha confessato ad Adelaide di essere ancora innamorato di lei. Tanti quesiti sono rimasti ancora senza risposta ma il pubblico dovrà attendere il prossimo autunno per rivedere in scena l’amata fiction ambientata negli anni Sessanta. O forse no? Ecco cosa ha deciso la Rai.

Il Paradiso delle Signore, stop estivo ma c’è una buona notizia: la decisione Rai

Lunedì 5 maggio si è conclusa la stagione numero 9 de Il Paradiso delle Signore ma si tratta di uno stop “apparente”: gli attori della soap sono già pronti a tornare sul set. Le riprese del capitolo dieci inizieranno proprio a fine maggio e il cast è pronto a riunirsi agli studi Videa di Roma per registrare le nuove puntate. Che saranno trasmesse, come di consueto, il prossimo settembre, ma c’è una buona notizia per gli appassionati della serie.

Gli episodi inediti della soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi torneranno in autunno, ma, stando alle ultime indiscrezioni, ad agosto saranno trasmesse le repliche delle ultime puntate della nono stagione. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 19 agosto, quando le porte del grande magazzino più famoso della tv si riapriranno (seppur in replica).

In attesa della stagione 10 del Paradiso, che promette già scintille, il pubblico potrà seguire una nuova serie, proveniente dalla Spagna. Da lunedì 12 maggio partirà Ritorno a Las Sabinas, la soap che narra le vicende delle sorelle Molina. Quando Gracia e Paloma torneranno al loro paese di origini si ritroveranno a fare i conti con tante sorprese, tra vecchi amori e nuovi nemici.

Il debutto della soap su Rai1 era previsto per il 6 maggio, subito dopo la fine de Il Paradiso delle Signore, ma è slittato per lasciare spazio a programmi di approfondimento sull’elezione del nuovo Papa. Nonostante l’assenza del Paradiso, nei mesi più caldi ci sarà una nuova, appassionante, storia a tenere compagni agli appassionati di soap opera.