Stop al cattivo odore delle scarpe: il metodo tutto naturale per eliminarlo

Il cattivo odore delle scarpe può essere un problema imbarazzante e fastidioso: c’è un metodo del tutto naturale per liberarsene

Può capitare, dopo averle indossate per tutto il giorno, che le scarpe abbiamo un cattivo odore che ovviamente finisce per “fissarsi”, incollarsi anche alla pelle dei nostri piedi, ai calzini. Si tratta di un problema imbarazzante, è vero, che ci mette a disagio ma è anche molto comune, soprattutto in una stagione calda e afosa come quella estiva. Per fortuna, esiste un rimedio del tutto naturale per risolvere la situazione senza che rimanga traccia.

Ammettiamolo, abbiamo tutti provato a evitare che la “puzza” rimanesse attaccata alle calzature, senza troppo successo. Ci siamo quindi rassegnati all’idea di doverle lavare di frequente, a volte perfino dopo ogni utilizzo. Così, però, c’è un evidente spreco di detergenti e acqua, per non parlare del tempo che poi occorre per asciugarle. Una soluzione naturale ci semplificherà la vita!

Il rimedio naturale per eliminare il cattivo odore dalle scarpe: semplice ed economico

Il problema è che, se vogliamo sorvolare sull’imbarazzo del fenomeno, è anche vero che andando a sistemare le scarpe nella scarpiera o nel guardaroba, finiscono per “contaminare” anche le altre calzature o perfino i vestiti, perché la puzza si diffonde in fretta. Per fortuna, c’è un ingrediente che fa al caso nostro e che ci eviterà lavaggi frequenti e anche figuracce imbarazzanti.

Si tratta di semplice e comune bicarbonato, un prodotto che di sicuro conosciamo o di cui abbiamo sentito parlare. Oltre a essere utile in cucina, è fenomenale anche per quanto riguarda le pulizie casalinghe. E, ovviamente, per far sparire senza lasciare traccia la puzza nelle nostre scarpe.

Una delle sue caratteristiche, infatti, è di essere una sorta di “assorbente” naturale per umidità e odori. Per questo spesso si usa anche in frigo o negli armadi. Ci servirà, inoltre, anche un olio essenziale a nostro gusto o, in alternativa, delle bucce di agrumi, come limone o arancia.

Andiamo a prendere due vecchi calzini, che siano però puliti. Al loro interno riversiamo due cucchiai di bicarbonato e una manciata di bucce di agrumi o cinque o sei gocce di olio essenziale a nostra scelta. Chiudiamo i calzini facendo un nodo all’estremità e agitiamo per diffondere il composto all’interno. Ora posizioniamo i calzini nelle calzature. Lasciamo agire per almeno un paio d’ore, anche tutta la notte. Puzza sparita e problema risolto!