Sconti da Zara da non perdere, 3 stivali da mettere nel carrello

Li indosserai quest’inverno e non vedrai l’ora di ritirarli fuori in autunno, gli stivali di Zara in saldo ti permettono di ottenere look alla moda e decisamente chic.

Li puoi trovare scontati ad un prezzo più che accessibile, in questo modo potrai mettere nel tuo guardaroba non uno, ma ben due stivali da sfoggiare fino all’arrivo della prossima stagione. Ti proponiamo 3 modelli uno diverso dall’altro per completare sia look casual che più eleganti e formali.

Stivali di Zara in saldo da avere quest’inverno

Quali sono gli stivali di Zara in saldo da acquistare quanto prima? Ti basterà aprire il sito di Zara e mettere nel carrello il tuo numero di scarpe, effettuare l’ordine e attendere l’arrivo del corriere!

In alternativa puoi sempre provare a recarti in uno degli store del brand e provare direttamente il must have di stagione!

Stivali al ginocchio

Pratico da indossare tutti i giorni, questo tipo di stivale sta bene su tutto: su un jeans, un leggings di pelle, un pantalone skinny, una mini gonna e un abito midi. Uno stivale versatile da avere sempre nel guardaroba, da Zara lo trovi a soli 29,95 euro, un vero affare visto che è scontato del 54%!

Stivaletti con dettaglio in tessuto

Elegante e raffinato, questo stivaletto sarà perfetto anche per i look primaverili. Da indossare su maxi blazer o mini dress, lo stivaletto con tacco sottile ha come dettaglio particolare il tessuto sul gambale. Il modello è a punta, quindi perfetto da indossare anche su jeans a palazzo o flared.

Questo stivaletto è scontato del 43%, puoi pagarlo 25,95 euro invece di 45,95 euro. Da avere assolutamente!

Stivali Kitten Heel

Anche questo stivale è un modello a punta, è estremamente elegante ideale da indossare in tantissime occasioni differenti.

Perfetto su cappotti over, completi eleganti e abiti di ogni lunghezza, lo stivale kitten heel di Zara lo puoi pagare al 50%: invece di 60 euro puoi pagarlo la metà.

Non ti resta che mettere nel carrello la tua calzatura preferita e iniziare a sfoggiare outfit di tendenza, dal più casual al più elegante!