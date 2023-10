Stivali di pelle must have della stagione autunno/inverno: come e a cosa abbinarli per ogni occasione

Gli stivali di pelle in autunno e inverno tornano sempre ma questo sarà il loro anno fortunato perché sono già must have di stagone.

Si abbinano a qualunque look, dal casual per le passeggiate agli outfit eleganti per una cena romantica, sono utili per il lavoro, nelle giornate di pioggia intensa, per slanciare la gamba. Un paio di scarpe che deve sempre esserci nell’armadio e che fa la differenza.

La cosa importante è capire quale modello acquistare e soprattutto come andare ad abbinarlo a seconda delle scelte relative all’abbigliamento.

Stivali di pelle: come indossarli nel modo migliore

Lo stivale è un elemento che va sempre a valorizzare l’outfit, quindi deve essere scelto come se fosse un diamante. Le scarpe hanno un ruolo fondamentale in ogni occasione perché possono cambiare completamente l’idea di quel completo, andare a renderlo elegante e raffinato oppure comodo e confortevole. Tutto dipende dall’occasione quindi anche per gli stivali è giusto capire cosa indossare e quando. È vero che sono un sempreverde che non deve mancare mai ma è anche vero che scegliere un modello basso tipo anfibio va bene per il giorno o per un outfit comodo, ma per una serata chic non sono l’idea migliore.

I modelli scuri sono molto belli e anche naturali, hanno un’ottima tenuta per lo sporco quindi nelle giornate di pioggia sono ideali. Per chi cammina spesso a piedi questi, in abbinamento con i jeans e una blusa, sono un look ideale per ogni giorno. Gli stivali in cuoio chiaro sono più luminosi quindi rendono l’effetto molto diverso ma attenzione: la pelle si sporca facilmente se chiara e quindi può diventare problematico. Per chi è molto bassa è meglio scegliere qualcosa con un po’ di tacco e comunque non al ginocchio, situazione diversa per donne che hanno un’altezza di un certo tipo e quindi possono creare il look pantalone e stivali alti, anche inserendoli all’interno. Gli stivaletti, alti o bassi che siano, vanno bene per pantaloni, vestiti e gonne. Anzi, soprattutto con gonne e abiti sono un elemento molto particolare e interessante, va a dare infatti una certa sportività e quindi rende anche nel complesso il tutto meno pesante.

Tra i modelli più gettonati in assoluto che ogni anno tornano sempre ci sono le Timberland, tra gli stivali più amati e utilizzati di sempre. Hanno costi impegnativi ma una qualità incredibile e poi fanno la differenza. Attenzione però in questo caso alla scelta del modello e soprattutto del colore, quello standard che tende al giallino infatti è molto complesso da abbinare con certi colori.