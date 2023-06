Stefano De Martino, impossibile riconoscerlo: il post è una sorpresa per i fan

Stefano De Martino ha sorpreso i suoi fan con un messaggio inaspettato. Nessuno era riuscito a riconoscerlo fino a quando ha svelato di essere proprio lui: quello che è riuscito a fare è pazzesco.

Stefano De Martino non smette di stupire chi lo segue. Lo show man partenopeo ha recentemente condiviso un post che ha spiazzato non poco i suoi fan. Nessuno riusciva a credere alle proprie orecchie e invece è proprio così.

Il compagno di Belen Rodriguez sta vivendo un momento d’oro: il suo talento e il suo charme sono apprezzatissimi. Lo dimostrano i tanti like e commenti che sono comparsi sotto al post a sorpresa.

Stefano De Martino, l’incredibile sorpresa ai fan: quello che è riuscito a fare è da non credere

Stefano De Martino da show man è diventato anche doppiatore. Il bel napoletano ha doppiato il protagonista dell’ultimo film Disney, prestando la voce a Wade in Elemental. Una grande soddisfazione per lui, che si è allenato moltissimo per riuscire a completare questo lavoro.

Ascoltando la voce di Wade è davvero impossibile riconoscere De Martino, in particolare per quanto riguarda la cadenza napoletana che solitamente ha. A dirlo sono i tanti follower del conduttore, che hanno commentato il video di uno spezzone del lungometraggio animato. Lui stesso ha spiegato di aver dovuto fare uno sforzo enorme per far scomparire il suo accento.

Ha studiato molto, anche perché ha interpretato un personaggio non facile, che nel film d’animazione passa dallo stato di felicità a quello di disperazione. Così De Martino, seguito probabilmente da un insegnante di dizione, è riuscito a compiere un lavoro straordinario. Basta ascoltare Wade per capire che ha ottenuto davvero un ottimo risultato.

Ha dimostrato che con impegno nella vita tutto è possibile e adesso potrà fare anche il doppiatore. Tantissimi i commenti dei fan che si sono complimentati per la sua bravura. In molti riconoscono la crescita professionale del bel De Martino, il quale da quando ha partecipato ad Amici ha davvero rivoluzionato la sua carriera.

Tra i commenti c’è anche chi ha ironizzato su Belen Rodriguez, dicendo che adesso la show girl argentina rispetto al compagno napoletano non sarebbe poi così tanto importante. Ad ogni modo Stefano con dedizione ha deciso di intraprendere una carriera ben precisa e possiamo dire che c’è riuscito più che alla grande. Chapeau per lui.