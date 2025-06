Profilo psicologico di uno stalker: come riconoscerlo e cosa fare

Cosa fare se si è vittime di stalking? Scopri come riconoscere uno stalker e cosa fare se ti senti in pericolo…

Riconoscere uno stalker è fondamentale, ecco perché ti consigliamo di scoprire quali sono le caratteristiche che rappresentano il persecutore e quali sono le strategie da mettere in pratica per tutelarsi.

Si tratta di un vero e proprio reato da cui prendere le distanze quanto prima, riconoscere uno stalker non è poi così difficile. Lo stalking è un termine inglese che indica una persona in grado di assumere atteggiamenti ossessivi nei confronti di un’altra persona, dei veri e propri comportamenti persecutori.

Il persecutore, quindi, prende il nome di “stalker“, e il suo comportamento suscita paura, ansia e tensione in chi lo subisce. Lo stalker è in grado di rendere impossibile la vita della vittima, anche una semplice attività quotidiana può diventare difficile da svolgere.

Come riconoscere uno stalker

Come detto inizialmente, si tratta di un reato penale e viene definito nel seguente modo: “Un reato abituale caratterizzato dalla reiterazione delle minacce o molestie, protratte per un certo lasso di tempo in modo seriale e comportanti tre differenti eventi tra loro alternativi che devono essere in rapporto di immediata causalità con la condotta di aggressione.”

Basta davvero poco per riconoscere uno stalker. Lo stalking, infatti, si può manifestare in modi differenti, ad esempio:

telefona continuamente;

si informa su ogni cosa che fai;

ti segue e ti osserva sia nei luoghi pubblici che in quelli privati;

cerca di studiare i tuoi comportamenti;

potrebbe danneggiare i tuoi beni;

può arrivare alla violenza sia sia fisica che verbale.

Le ultime ricerche hanno constatato che il partner o un ex fidanzato possono iniziare a praticare lo stalking nei confronti della vittima presa di mira. Le motivazioni che lo spingono a diventare un persecutore? La gelosia e l’amore non ricambiato.

Ovviamente si tratta di persone con disturbi mentali associati a una forma di distorsione della realtà, per questo motivo si parla spesso di disturbi di personalità, disturbi ossessivi e schizofrenia.

La vittima di stalking deve assolutamente prendere in mano la situazione perché può trasformarsi in un vero e proprio pericolo. La prima cosa da fare è parlarne con uno psicoterapeuta, così da non andare incontro a problemi di salute di vario tipo, e chiamare il numero anti violenza e stalking, ovvero il 1522. Non dimenticare assolutamente di avvisare i parenti, chi ti sta vicino e, ovviamente, la polizia.