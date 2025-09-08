Sta per arrivare l’autunno, sbrigati a pulire queste cose, ecco una checklist da seguire

L’estate sta quasi finendo e a breve inizierà una nuova stagione l’autunno, le temperature si abbasseranno ed è proprio questo il momento di organizzare le pulizie e mettersi all’opera così da non stressarsi troppo. Prima che arrivi l’autunno avrai la casa pulita e splendente che ne dici? Ti serviranno delle piccole strategie da adottare e vedrai che sarà più semplice del previsto. La pulizia della casa non va mai trascurata!

Per quanto possano essere noiose le pulizie di casa sono un’attività a cui bisogna dedicarsi quotidianamente, se si trascurano sarà molto difficile pulire in fretta perché lo sporco si annida e si accumula, ci vorrà olio di gomito per liberarsene una volta e per tutte.

Non resta che seguire questa piccola guida e vedrai che prima che inizierà l’autunno la casa brillerà come non mai. Un piccolo consiglio è quello di stilare una lista così si decide a cosa dare priorità, suddividere le faccende in più giorni non andremo in affanno e non ci stresseremo. Ecco come pulire casa prima dell’autunno.

Pulire casa prima che arrivi l’autunno: piccola guida da seguire

Al di là della classica pulizia della casa quindi delle faccende di routine quotidiana come lavare i pavimenti, spolverare casa, lavare porte e finestre, la cucina il bagno, è necessario pulire nello specifico queste cose.

Iniziamo col dire che i termosifoni tra qualche mese saranno attivi e quindi non possiamo che prendercene cura. Dobbiamo eliminare ogni traccia di polvere così possano funzionare di nuovo e al meglio, col passar del tempo divengono un ricettacolo di germi, batteri e polvere. Aiutiamoci con un’aspirapolvere con beccuccio lungo e uno spolverino sottile così puliamo ogni zona, anche un pennello potrebbe essere di aiuto. Non trascurare neanche un angolo.

Se non si hanno i termosifoni ma i condizionatori è necessario pulire per bene i filtri, far fare una controllatina al tecnico, dopo l'utilizzo estivo è necessario pulirli bene e così in inverno funzioneranno alla grande!

Fatto ciò passiamo alla pulizia del frigorifero e freezer, basta disattivare la spina dell'elettrodomestico, andiamo a svuotare sia il frigorifero che il freezer. Pulire entrambi, ma far sbrinare prima di freezer. La pulizia deve essere fatta con acqua e aceto bianco, puliamo con panno in microfibra, non dimenticare nessuna zona, scomparti, ripiani, cassetti, guarnizioni e gli angoli. Solo dopo possiamo inserire la spina di alimentazione e poi inseriamo il cibo.

Passiamo agli armadi o cabina armadio, dobbiamo fare il cambio stagione è l'occasione giusta per svuotare armadi, cassetti e dare una bella pulita con panno cattura polvere per poi lavare per bene gli interni e gli esterni con un panno inumidito in una soluzione con acqua e detergente delicato per mobili. Dopo aver pulito per bene, asciugare per bene con un panno pulito e asciutto e poi riporre i capi nell'armadio. Si consiglia di mettere dei sacchetti profumati o anti-tarme.

Non trascuriamo la pulizia delle tende, in estate si sono sporcate perché tenendo aperte le finestre l'aria circola di più e le tende catturano la polvere. Le tende vanno lavate per bene dopo aver rimosso ganci, anelli, metterle in lavatrice e procedere con un lavaggio delicato, possiamo omettere la centrifuga o impostiamo una bassa centrifuga, così da non stropicciarle. In alternativa si può procedere con il lavaggio a mano se le tende sono delicate.

Non dimenticare gli accessori in casa

Non basta pulire casa, ma anche i piccoli accessori come quadri, suppellettili soprattutto quelli che sono posizionati nelle zone più alte della casa. Prendere lo scaletto e pulire per bene. Infine non dimenticare di lavare i tappeti, puliamo dapprima con l’aspirapolvere e poi procediamo con il lavaggio a secco o in lavatrice dipende dal tipo di tappeto che abbiamo.