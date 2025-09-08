Sta per arrivare l’autunno, sbrigati a pulire queste cose, ecco una checklist da seguire

Lo sai che prima che arrivi l’autunno devi dedicarti alle pulizie in casa, ecco una mini guida per non stressarti, mi ringrazierai.

Donna con uno spray multiuso per le pulizie

L’estate sta quasi finendo e a breve inizierà una nuova stagione l’autunno, le temperature si abbasseranno ed è proprio questo il momento di organizzare le pulizie e mettersi all’opera così da non stressarsi troppo. Prima che arrivi l’autunno avrai la casa pulita e splendente che ne dici? Ti serviranno delle piccole strategie da adottare e vedrai che sarà più semplice del previsto. La pulizia della casa non va mai trascurata!

Per quanto possano essere noiose le pulizie di casa sono un’attività a cui bisogna dedicarsi quotidianamente, se si trascurano sarà molto difficile pulire in fretta perché lo sporco si annida e si accumula, ci vorrà olio di gomito per liberarsene una volta e per tutte.

Non resta che seguire questa piccola guida e vedrai che prima che inizierà l’autunno la casa brillerà come non mai. Un piccolo consiglio è quello di stilare una lista così si decide a cosa dare priorità, suddividere le faccende in più giorni non andremo in affanno e non ci stresseremo. Ecco come pulire casa prima dell’autunno.

Pulire casa prima che arrivi l’autunno: piccola guida da seguire

Al di là della classica pulizia della casa quindi delle faccende di routine quotidiana come lavare i pavimenti, spolverare casa, lavare porte e finestre, la cucina il bagno, è necessario pulire nello specifico queste cose.

Spray per pulire termosifoni
Pulire i termosifoni prima che arrivi l'autunno – pourfemme.it
  • Iniziamo col dire che i termosifoni tra qualche mese saranno attivi e quindi non possiamo che prendercene cura. Dobbiamo eliminare ogni traccia di polvere così possano funzionare di nuovo e al meglio, col passar del tempo divengono un ricettacolo di germi, batteri e polvere. Aiutiamoci con un’aspirapolvere con beccuccio lungo e uno spolverino sottile così puliamo ogni zona, anche un pennello potrebbe essere di aiuto. Non trascurare neanche un angolo.
  • Se non si hanno i termosifoni ma i condizionatori è necessario pulire per bene i filtri, far fare una controllatina al tecnico, dopo l’utilizzo estivo è necessario pulirli bene e così in inverno funzioneranno alla grande!
  • Fatto ciò passiamo alla pulizia del frigorifero e freezer, basta disattivare la spina dell’elettrodomestico, andiamo a svuotare sia il frigorifero che il freezer. Pulire entrambi, ma far sbrinare prima di freezer. La pulizia deve essere fatta con acqua e aceto bianco, puliamo con panno in microfibra, non dimenticare nessuna zona, scomparti, ripiani, cassetti, guarnizioni e gli angoli. Solo dopo possiamo inserire la spina di alimentazione e poi inseriamo il cibo.
  • Passiamo agli armadi o cabina armadio, dobbiamo fare il cambio stagione è l’occasione giusta per svuotare armadi, cassetti e dare una bella pulita con panno cattura polvere per poi lavare per bene gli interni e gli esterni con un panno inumidito in una soluzione con acqua e detergente delicato per mobili. Dopo aver pulito per bene, asciugare per bene con un panno pulito e asciutto e poi riporre i capi nell’armadio. Si consiglia di mettere dei sacchetti profumati o anti-tarme.
  • Non trascuriamo la pulizia delle tende, in estate si sono sporcate perché tenendo aperte le finestre l’aria circola di più e le tende catturano la polvere. Le tende vanno lavate per bene dopo aver rimosso ganci, anelli, metterle in lavatrice e procedere con un lavaggio delicato, possiamo omettere la centrifuga o impostiamo una bassa centrifuga, così da non stropicciarle. In alternativa si può procedere con il lavaggio a mano se le tende sono delicate.

Non dimenticare gli accessori in casa

Non basta pulire casa, ma anche i piccoli accessori come quadri, suppellettili soprattutto quelli che sono posizionati nelle zone più alte della casa. Prendere lo scaletto e pulire per bene. Infine non dimenticare di lavare i tappeti, puliamo dapprima con l’aspirapolvere e poi procediamo con il lavaggio a secco o in lavatrice dipende dal tipo di tappeto che abbiamo.

