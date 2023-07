Spuntini durante la giornata, idee sfiziose da copiare mantenendo sempre la linea

Hai voglia di mangiare qualcosa per fermare la fame tra un pasto e l’altro? Ecco alcuni spuntini da realizzare facilmente a casa.

Quando a metà mattinata o a metà pomeriggio subentra la fame ,si rischia di ritrovarsi a mangiare dolci non particolarmente sani, oppure un pacchetto di patatine per poter placare tale sensazione.

L’ideale è fare uno spuntino proprio in quegli orari in modo tale da non rimanere per troppe ore a digiuno, ma è meglio evitare di mangiare cibi con così tanti zuccheri e preconfezionati che alla lunga fanno solo male alla salute. Per ovviare al problema esistono alcune ricette molto semplici da preparare e che permettono di realizzare degli snack da portarsi anche fuori casa.

Ecco 5 spuntini che salvano in ogni situazione

Una tra le idee più semplici e salutari è quella di realizzare un tramezzino. Il bello di questa ricetta così veloce è che si possono utilizzare tutti gli ingredienti che si vogliono per cui è molto facile puntare su qualcosa di sano come le verdure, piuttosto che su cibi grassi. Per preparare un tramezzino basta prendere due fettine di pancarré e farle scaldare su una padella oppure direttamente nella macchina da toast.

Per dare un po’ più di sapore al tutto si possano aggiungere 10 ml di olio extravergine di oliva e il risultato sarà uno snack che conta davvero poche calorie, molte meno di quelle presenti in una merendina. Per chi cerca uno spuntino ipocalorico si possono prendere un pacchetto di cracker e all’incirca 20 grammi di parmigiano, molto comodi da mettere in borsa e portarsi in giro, e che raggiungono a malapena le 200 calorie.

Altrimenti anche le mandorle e la frutta sono un’ottima alternativa. Per quanto riguarda la seconda, soprattutto in estate, basta portarsi dietro un contenitore termico in modo tale che il caldo non la rovini. Per preparare uno snack in cui sono presenti tutti i nutrienti, invece, si può cuocere un uovo e farlo diventare sodo, prendere circa 30 grammi di pane, mezzo cetriolo, quattro carote piccole, una mela e 30 grammi di hummus di ceci, tagliare il tutto e creare un panino che non supera le 250 calorie.

Infine, invece, per chi non riesce proprio a rinunciare ai dolci e alla golosità, si possono prendere due gallette al cioccolato fondente da mangiare assieme a una bevanda alla vaniglia, oppure a una bevanda proteica più in generale, e il tutto non raggiungerà neanche le 300 calorie.