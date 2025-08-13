Sono queste le spiagge pugliesi più belle da non perdere dove trascorrere vacanze davvero indimenticabili

Per un viaggetto niente male avete pensato di andare in Puglia? Vi sveliamo quali sono le spiagge pugliesi più belle da visitare almeno una volta nella vita.

Ah, le vacanze! Si attende un intero anno che arrivino e poi, puntualmente, trascorrono velocemente e non si ha quasi il tempo di rendersene conto, oggi andiamo alla scoperta delle spiagge pugliesi più belle, se state facendo un pensierino di andare a Sud a godere del mare, vi diciamo noi dove andare!

Anche voi siete tra coloro che programmano tutto nei minimi dettagli e pianificano ogni spostamento segnandosi tutti gli itinerari su una mappa ragionata? Oppure siete amanti dell’avventura e, ad esclusione della prenotazione per pernottare, non organizzate nulla e andate di volta in volta dove vi porta il cuore?

Di sicuro se volete trascorrere delle vacanze al mare in luoghi paradisiaci, dove la natura vi riempie gli occhi, allora potete scegliere la Puglia, di spiagge belle, anzi bellissime, ce ne sono tantissime! Ecco una piccola selezione.

Andiamo alla scoperta delle spiagge pugliesi più belle per trascorrere le vacanze

Tutte le cose del Meridione sono ricche di posti incredibilmente affascinanti e tra questi c’è anche la Puglia, la meta preferita dagli amanti del mare dato che si tratta di una regione che è un vero e proprio concentrato di bellezze. Con oltre 800 km di costa c’è solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le località balneari.

Ci sono posti per tutti i gusti, per chi ama le spiagge sabbiose e chi invece ama la vacanza into the wild e preferisce zone appartate caratterizzate da calette rocciose e acque cristalline.

Dobbiamo dire che tra le spiagge italiane più belle e gettonate di quest’anno ci sono anche diverse località pugliesi. Prendete nota se volete fare un giretto e vivere un’estate al mare da ricordare tutta la vita!

Se volete andare nel Salento le migliori spiagge si trovano a Pescoluse, nella frazione marina di Salve, è chiamata Maldive del Salento, provate a indovinare perché… Poi c’è la spiaggia di Punta della Suina che si trova vicino a Gallipoli, nel comune di Castrì Marina. Anche il Guardian l’ha scelta come le 40 spiagge più belle d’Europa e le 5 più belle d’Italia.

Andando verso il Gargano, invece, la Baia delle Zagare con i suoi faraglioni vale la visita, notevoli sono anche la Spiaggia di Vignanotica e la Baia di Manaccora a Peschici. Molto suggestiva, poi, la Lama Monachile (Cala Porto) a Polignano a Mare, una spiaggia di ciottoli incastonata tra le scogliere e le case del centro storico.

Insomma, in tutte queste spiagge pugliesi più belle potete organizzare non solo giornate in riva al mare ma pure un brindisi al chiaro di luna, un po’ come per altre spiagge con panorami mozzafiato al tramonto secondo la classifica pubblicata dal portale Notizie.com.