Speziato, delicato e freschissimo: come si prepara il sorbetto menta e limone, altro che il solito dessert

Il sorbetto menta e limone è in grado di rinfrescare anche i pomeriggi più caldi. Bastano poche mosse per prepararlo.

Il caldo implacabile di questa estate si sta rivelando un nemico quasi impossibile da sconfiggere. Con il passare dei giorni la situazione non fa altro che peggiorare. Un valido aiuto, però, può arrivare dall’alimentazione. Attraverso alcune ricette, infatti, è possibile rinfrescare il palato.

Una tra le più apprezzate è quella del sorbetto mente e limone. Si tratta di un dessert originale, prelibato e leggero. Può essere gustato alla fine dei pasti principali, durante le merende in famiglia o per allontanare, almeno momentaneamente, l’afa estiva. Il suo gusto pieno, ma delicato, lo rende adatto a qualsiasi situazione. Inoltre, la preparazione, decisamente semplice, prevede poche mosse per essere portata a termine.

Il sorbetto menta e limone sta spopolando: ecco come prepararlo velocemente

Il sorbetto al limone è diffusissimo. Si tratta di un dessert che piace agli adulti e ai bambini. L’agrume in questione, infatti, è in grado di conferire al dolce un potere dissetante. Molti, però, non sanno che, per aggiungere una nota di maggiore freschezza, è possibile utilizzare anche la menta. L’unione di questi ingredienti dà vita a un dolce imperdibile, adatto a questa estate di fuoco.

Ingredienti

200 ml d’acqua;

180 ml di succo di limone;

200 g di zucchero;

10 foglie di menta;

Scorza di limone.

Procedimento

Prima di iniziare a preparare il sorbetto alla menta e al limone, è preferibile riporre una pentola o un contenitore in metallo nel freezer per circa 2 ore. La bassa temperatura favorirà i passi successivi. I 200 g di zucchero vanno sciolti nell’acqua, con l’aggiunta della scorza di limone e delle foglie di menta. Per un risultato ottimale, la fiamma deve essere tenuta bassa.

La pentola necessita di rimanere sul fuoco per 5 minuti dopo l’ebollizione. A questo punto, si può lasciare il composto a raffreddare. Le foglie di menta vanno eliminate, per essere sostituite con il succo di limone. Si consiglia di mescolare con cura per ottenere un composto uniforme e cremoso. La fase successiva prevede un riposo in frigo per circa 2 ore. Adesso si deve versare la miscela nella ciotola precedentemente congelata. Il tutto deve essere riposto nel freezer.

Ogni 30 minuti, per 5 volte, il recipiente va tolto dal congelatore in modo da poter eliminare, con un mestolo, i cristalli di ghiaccio. Lo scopo è quello di evitare che il sorbetto si trasformi in un ghiacciolo. In caso di necessità, è possibile utilizzare, alla fine, anche un frullatore a immersione. Il composto deve essere mantenuto in freezer per una notte intera. Il giorno successivo si potrà gustare un ottimo sorbetto. La superficie, se lo si desidera, può essere decorata anche con foglie di menta sfuse.