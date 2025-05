Dichiarazione dei redditi 2025: quali sono le spese condominiali detraibili

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscale su determinate spese sostenute durante l’anno precedente, ovvero il 2024, è doveroso presentare il modello 730/2025 durante queste settimane. Oltre alle spese mediche, anche le spese condominiali possono far parte delle detrazioni da presentare durante la pratica del 730.

Ti consigliamo di chiamare il CAF o il professionista abilitato quanto prima così da poter presentare la domanda entro il termine prestabilito. In alternativa, è possibile avviare la pratica in autonomia: ti basterà accedere alla piattaforma 730 Online con SPID o altre modalità di acceso, selezionare il servizio di “dichiarazione dei redditi” e cliccare, quindi, sul Modello 730/2025. Si avvierà, così, una nuova pratica.

Spese condominiali: detrazioni 730 per l’anno 2025

Se hai sostenuto delle spese nel 2024 per quanto concerne il condominio, potresti richiedere la detrazione nel 730. Attenzione, però, perché non tutte le spese possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi. Ecco, quindi, come poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

Le spese sostenute per interventi di natura straordinaria possono essere detratte nel 730. Quali sono questi interventi?

Puoi ottenere una detrazione al 50% su interventi di ristrutturazione edilizi, quindi manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle parti comuni del condominio. Il limite massimo di spesa deve essere di 96.000 euro per unità immobiliare. Fanno parte degli interventi con detrazione al 50% il rifacimento della facciata, il consolidamento delle strutture, la riparazione del tetto e la sostituzione della pavimentazione.

Rientrano nella detrazione al 50% anche le spese sostenute per il Bonus Sicurezza, ovvero quegli interventi mirati a migliorare la sicurezza dell’edificio, quali l’installazione di porte blindate, il montaggio di grate alle finestre e i sistemi di allarme e video-sorveglianza.

Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica è possibile detrarre il 50% per quanto riguarda la sostituzione di infissi, di schermature solari e impianti a biomassa; il 65%, invece, per quanto riguarda l’installazione di caldaie a condensazione di classe A o superiore.

La detrazione ridotta al 70%, invece, è un Superbonus che riguarda la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e il cappotto termico. Anche il miglioramento sismico può essere detratto nel 730.

Anche il Bonus Verde prevede una detrazione del 36% e include interventi come: installazione di impianti di irrigazione e creazione di giardini condominiali. Nota bene: questo tipo di bonus non è stato prorogato per il 2025, quindi dal prossimo anno non sarà possibile richiedere la detrazione fiscale del 36%.

Non puoi detrarre le seguenti spese: manutenzione ordinaria, pulizia e consumo di energia elettrica.