Spazzolino pieno di batteri | il segreto per averlo sempre igienizzato

Lo sai che il tuo spazzolino da denti è pieno di batteri, ecco il segreto per averlo sempre igienizzato e pulito.

Lo usiamo tutti i giorni lo spazzolino da denti, ma può divenire un ricettacolo di germi e batteri se non si igienizza nel modo corretto. Se vuoi mantenerlo sempre pulito così da garantire un igiene orale impeccabile è necessario procedere così. Noi siamo qui per darti tutte le info!

Come igienizzare lo spazzolino da denti: i consigli da non perdere

Oggi parliamo dello spazzolino da denti uno strumento utilissimo e di fondamentale importanza che garantisce un’igiene sana, ma solo se si adottano delle buone abitudini. Lo spazzolino da denti andrebbe cambiato con una certa regolarità e igienizzato spesso, sono due buone abitudini, che possono davvero migliorare la tua igiene orale. Se si desidera avere in sorriso bello e in salute anche lo spazzolino da denti gioca un ruolo importante. Purtroppo si sa che lo spazzolino da denti a causa dell’umidità e del contatto con la bocca, può diventare un ricettacolo di germi e batteri visto che l’ambiente favorisce la loro proliferazione.

Non resta che scoprire come igienizzarlo così da non trasformarlo in un veicolo di germi e batteri. Lo spazzolino da denti va igienizzato così. Possiamo metterlo in una soluzione di acqua ossigenata e collutorio, lasciamo in ammollo per un paio d’ore, procediamo poi al risciacquo. In alternativa sciogliamo in acqua il bicarbonato di sodio eliminerà germi e batteri, dopo 2 ore circa procediamo al risciacquo.

Quello che andrebbe fatto dopo ogni utilizzo è questo! Dopo aver lavato i denti sciacquiamo per bene le setole sotto acqua corrente così da eliminare ogni impurità presente. Andiamo poi a mettere lo spazzolino da denti con la testina rivolta verso l’alto, solo così si eviterà la formazione di ristagni con conseguente sviluppo di muffa. Non coprire le setole con il cappuccio, si può creare umidità. Ogni 7-10 giorni igienizziamo come consigliato sopra.

Ogni due settimane possiamo immergere lo spazzolino da denti in un soluzione di acqua, bicarbonato e limone.

Cosa accade se non si igienizza bene lo spazzolino da denti?

Lo spazzolino da denti non igienizzato e sporco può favorire:

gengiviti

infiammazioni

infezioni orali

reinfezioni

trasmissione di germi all’interno della casa

alitosi persistente

carie

formazione di placca anche più resistenti

Se si mantiene lo spazzolino da denti igienicamente pulito di sicuro proteggeremo la salute della tua bocca. Dopo aver seguito i consigli sopra elencati ricordati di conservare lo spazzolino separato da altri così da non entrare in contatto con altri. Sostituirlo ogni 2-3 mesi. Si può sostituire anche prima lo spazzolino da denti se le setole sono deformate, in seguito ad una malattia come influenza, raffreddore, infezioni orali o se lo spazzolino emana un cattivo odore.

Quindi possiamo dire che igienizzare lo spazzolino da denti non è poi così difficile, un gesto semplice che può proteggere la salute della tua bocca . Se non vuoi che diventi un ricettacolo di germi e batteri segui i consigli per una corretta igienizzazione.