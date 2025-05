In meno di 10 minuti prepari e porti in tavola uno dei primi piatti tipici più amati della Sardegna

Come preparare gli spaghetti con bottarga? Scopri la ricetta facile e veloce per sorprendere la tua famiglia con un piatto sardo!

Cremosi e facili da preparare, gli spaghetti con la bottarga sono una delle ricette più sfiziose da mangiare almeno una volta nella vita. Preparare questa ricetta in casa non è difficilissimo, però bisogna conoscere alcune accortezze per ottenere un piatto impeccabile.

Tipici della cucina sarda, sono famosi in tutto il territorio a causa della loro bontà e semplicità che li contraddistingue. Come preparare, quindi, gli spaghetti con la bottarga? Ecco la ricetta con gli ingredienti e il procedimento da seguire passo dopo passo!

Ricetta degli spaghetti con la bottarga ricetta da preparare questo fine settimana

Trovare idee semplici, veloci e allo stesso tempo sfiziose è molto semplice. Basta davvero poco per portare in tavola un piatto delizioso con cui poter sorprendere anche gli ospiti. In sole 5 mosse potrai preparare uno dei piatti tipici più amati della Sardegna e stupire anche le persone più selettive!

Se vuoi sorprendere la famiglia e gli ospiti potresti provare questa ricetta. Gli spaghetti con la bottarga si preparano con pochissimi ingredienti.

Dovrai rimediare la famosa bottarga di muggine, ovvero quell’alimento che si ricava dalle uova del pesce. Viene lasciato essiccare e può essere consumato in tanti modi diversi. Ecco, quindi, come poter ottenere una ricetta semplice e veloce per sorprendere gli ospiti anche dell’ultimo minuto.

Ingredienti

300 gr di spaghetti

2 spicchi d’aglio

15 gr di bottarga di muggine

1 ciuffo di prezzemolo

3 cucchiai abbondanti di olio extra vergine di oliva

Procedimento

Per poter preparare questa ricetta dovrai partire proprio dalla preparazione della pasta. Quindi, riempi una pentola d’acqua e, quando raggiunge il bollore, butta gli spaghetti. Lasciali cuocere al dente. Nel frattempo dedicati al condimento: in una padella lascia dorare gli spicchi d’aglio con l’olio extra vergine di oliva, poi aggiungi il prezzemolo tritato in precedenza e lascia amalgamare per qualche istante. Gli spaghetti saranno pronti, quindi scolali e metti da parte un mestolo di acqua di cottura. Sposta gli spaghetti all’interno della padella con l’aglio, quindi aggiungi il mestolo di acqua di cottura e cuoci per qualche istante. Unisci ora la bottarga di muggine che avrai grattugiato in precedenza, mescola con cura con un mestolo e porta in tavola i tuoi spaghetti!

Una ricetta che ti farà fare un figurone a tavola. Per concludere in bellezza, prepara anche un dolce per i tuoi ospiti: ti consigliamo di provare a preparare la torta più furba del web!