Sandali con le zeppe, quando possiamo indossarli davvero in occasioni eleganti

La zeppa è comoda, stabile, e dona slancio senza il dolore del tacco a spillo. Proprio per la sua natura pratica, però, occupa una posizione ambigua nel guardaroba. Non è una ciabatta da spiaggia, ma nemmeno una scarpa da cerimonia.

La differenza sostanziale è che la zeppa, anche la più elegante, mantiene sempre un’anima informale. La ragione è strutturale: la suola unica e continua richiama le calzature da escursione o da lavoro, non la leggerezza di un tacco scolpito. Per questo, in occasioni di alta formalità – un matrimonio in chiesa con dress code “elegante”, una cena di gala, un ricevimento in sala – la zeppa è generalmente sgradita. Non perché brutta, ma perché il codice non scritto dell’abbigliamento formale premia il tacco (anche basso) e il plateau, mai la zeppa piena. L’errore più comune è pensare che una zeppa in raso o velluto possa eguagliare una décolleté. Non è così.

Le occasioni in cui la zeppa è accettabile (anzi, benvenuta)

Ci sono contesti in cui la zeppa non solo è permessa, ma è la scelta migliore. Un matrimonio in spiaggia o in campagna, dove il tacco a spillo affonderebbe nella sabbia o nell’erba, chiede a gran voce una zeppa in rafia, corda o sughero. Un party in giardino, una cena all’aperto in terrazza, un ricevimento estivo con dress code “chic rilassato” o “smart casual” accettano volentieri zeppe in tessuto, pelle o similpelle, purché pulite e in buono stato. Anche gli eventi aziendali informali (un aperitivo di fine anno, una festa in azienda all’aperto) possono vedere le zeppe come calzatura adatta.

La regola è: più il contesto si avvicina alla natura e all’esterno, più la zeppa è appropriata. Più ci si avvicina a un ambiente chiuso e formale (chiesa, ristorante di lusso, teatro), più la zeppa stona.

Come scegliere la zeppa giusta per non sbagliare (e quando invece lasciarla nell’armadio)

Se decidi di indossare le zeppe in un’occasione elegante, sceglile con cura. Zeppe in materiali naturali (rafia, corda, sughero) sono più adatte a eventi estivi e informali. Zeppe in pelle, raso o velluto, magari con dettagli lucidi o pietre, possono salire di gradino, ma restano comunque meno formali di un tacco. L’altezza conta: zeppe molto alte (oltre 12 cm) sono spesso vistose e poco eleganti. Meglio zeppe basse o medie (6-8 cm). Colori neutri (nero, beige, argento) si abbinano a più abiti.

Evita zeppe con stampe animalier, fiori plasticosi o suole eccessivamente spesse. Il momento giusto per indossarle è un matrimonio all’aperto, un cocktail party in giardino, una cena estiva in un locale con terrazza. Il momento sbagliato: una cerimonia religiosa in chiesa, un ricevimento di nozze in sala, un evento con dress code “black tie”, una cena di gala. In caso di dubbio, meglio un sandalo a tacco basso o una décolleté con plateau. La zeppa non è vietata, ma va usata con consapevolezza. Sapere quando indossarla è il vero lusso: non sembrare fuori posto, ma nemmeno rinunciare alla comodità. L’eleganza, alla fine, è anche questo: scegliere la scarpa giusta per il contesto, senza forzature.