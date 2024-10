Sostegno alla salute femminile: P&G ancora al fianco di Susan Komen Italia

A livello mondiale, il tumore al seno è ancora oggi la prima causa di morte per cancro tra le donne. Eppure, quando individuato nelle fasi iniziali, ha un tasso di guarigione molto alto. Questo fa comprendere quanto sia importante mettere in atto campagne di prevenzione che aiutino la popolazione femminile – anche la parte più svantaggiata – a individuare per tempo le neoformazioni e a intervenire prontamente. Dal 2000, Susan Komen Italia si impegna in tal senso, mettendo in atto iniziative volte a garantire a tutte le donne l’accesso alla prevenzione di tumori al seno e ginecologici, nonché alle cure necessarie. Al suo fianco, dal 2021, si schiera P&G, multinazionale americana che, all’interno del progetto “P&G per l’Italia”, ha incluso …

A livello mondiale, il tumore al seno è ancora oggi la prima causa di morte per cancro tra le donne. Eppure, quando individuato nelle fasi iniziali, ha un tasso di guarigione molto alto. Questo fa comprendere quanto sia importante mettere in atto campagne di prevenzione che aiutino la popolazione femminile – anche la parte più svantaggiata – a individuare per tempo le neoformazioni e a intervenire prontamente.

Dal 2000, Susan Komen Italia si impegna in tal senso, mettendo in atto iniziative volte a garantire a tutte le donne l’accesso alla prevenzione di tumori al seno e ginecologici, nonché alle cure necessarie. Al suo fianco, dal 2021, si schiera P&G, multinazionale americana che, all’interno del progetto “P&G per l’Italia”, ha incluso l’iniziativa “Insieme siamo più forti”, volta a sostenere la Carovana della Prevenzione. Quest’anno prende inoltre vita la seconda edizione di “Swiffer Pink”.

P&G e Susan Komen insieme per la prevenzione

Sono oltre 1,6 milioni i casi di tumore al seno registrati ogni anno nel mondo; di questi, oltre 56.000 vengono individuati in Italia. Quando scoperti nelle prime fasi, questi tumori hanno un tasso di guarigione superiore al 90%.

Per aiutare le donne svantaggiate, Komen Italia ha dato vita alla Carovana della Prevenzione, un programma nazionale che consente di accedere a iniziative di prevenzione gratuita e di partecipare a eventi di sensibilizzazione. Ormai da quattro anni, P&G Italia, attraverso un’iniziativa inclusa nel suo programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, offre il proprio supporto a questo progetto. Sostegno che, ad oggi, ha consentito di erogare, in ben 30 città italiane distribuite in 8 regioni, diverse migliaia di esami diagnostici gratuiti.

“Grazie al nostro sostegno” spiega Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di Procter & Gamble Italia “oltre 5.000 donne in condizioni di svantaggio hanno potuto tutelare la loro salute, ma la strada è ancora lunga”.

Dalla collaborazione tra P&G Italia e Komen prende quest’anno vita la seconda edizione dell’iniziativa “Swiffer Pink”, tramite la quale i consumatori potranno aiutare a decidere le location che dovranno ospitare, nel 2025, le cinque tappe della Carovana finanziate da Swiffer, marchio P&G specializzato nella produzione di prodotti per la pulizia rapida delle superfici e la rimozione della polvere.

Il progetto “Swiffer Pink”

Il progetto “Swiffer Pink” prende il via all’interno dell’iniziativa “Swiffer con Komen Italia per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici”. In occasione di questa edizione, alcuni prodotti – il cattura-polvere Swiffer Duster, i piumini cattura-polvere, le ricariche dei panni – saranno tinti di rosa. Il loro acquisto entro fine gennaio 2025 consentirà ai consumatori di partecipare attivamente alla scelta delle tappe della Carovana della Prevenzione.

Una seconda iniziativa, parallela alla prima e pensata per aumentare la sensibilizzazione nei confronti di questo tema, prevede la collaborazione con cinque influencer.

Secondo le parole della prof.ssa Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia, questa collaborazione permetterà all’organizzazione di “implementare l’offerta medico-diagnostica e rinnovare l’invito a occuparsi della propria salute anche in assenza di sintomi, per conoscere le migliori strategie di prevenzione”.