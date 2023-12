Sorriso smagliante e sguardo incantevole: Matilde Gioli, bellezza mozzafiato a 18 anni

Matilde Gioli si mostra a 18 anni con un sorriso smagliante e uno sguardo incantevole: eccola diversi anni fa in bikini.

Ieri, come oggi, Matilde Gioli è sempre bellissima e, a dimostrazione di questo, arriva ora una foto che la mostra ancora adolescente, praticamente a 18 anni. L’attrice sta continuando ad incantare tutti quanti con performance di assoluto livello, risultando una delle attrici italiane più amate e apprezzate del momento; talento, eleganza e bellezza l’hanno resa amatissima dal pubblico.

Milanese classe ’89, è diventata famosa per la sua performance ne Il capitale umano (2013) di Paolo Virzì, che le ha portato diverse candidature e riconoscimenti ai maggiori premi dedicati al mondo del cinema italiano; da lì in poi, la sua carriera è stata in continua ascesa, con partecipazioni a tante altre pellicole e serie televisive.

Di recente, ha preso parte all’incredibile successo avuto da Doc – Nelle tue mani, essendo parte integrante del cast del medical drama di Rai 1. In attesa di rivederla nuovamente sul set della fiction, dopo le recenti interpretazioni, la Gioli è attivissima sui social tanto che, di recente, ha condiviso una foto direttamente dalla sua adolescenza.

Matilde Gioli 18enne incanta tutti quanti – FOTO

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Matilde Gioli si è mostrata diversi anni fa, quando ancora il successo era lontano e ancora impegnata con gli studi piuttosto che con gli impegni lavorativi sul set. La foto la immortala in costume a 18 anni, direttamente in vacanza: bellissima, con un sorriso incantevole e in forma smagliante, tutte qualità ancora ben evidenti tutt’ora.

Sono passati sedici anni dallo scatto e Matilde, da giovane 18enne, è diventata una donna affermata di 34 anni, nel pieno della sua maturità come artista e come persona; il suo fascino è diventato sicuramente più “maturo”, ma il tempo per lei sembra non essere passato e la bellezza è rimasta intatta, come sottolineano molti fan nei commenti al post.

A vederla da adolescente, infatti, i tanti follower che la seguono non hanno potuto fare a meno di lasciare un like al post, oltre che riempirla di complimenti. L’attrice ha condivido questo scatto mentre era in costume sull’isola della Maddalena e chi la segue non ha potuto che apprezzare. In molti hanno infatti sostenuto che il tempo è come se si fosse fermato per lei. Tra affetto e stima, la Gioli ha davvero incantato tutto il web condividendo il ricordo dal suo passato, pronta per raggiungere ulteriori successi e traguardi con la sua carriera da attrice.