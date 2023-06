Sophie Codegoni, tutte vogliono il suo top denim: un’offerta di Zara a meno di 40€

Le fan di Sophie Codegoni sono impazzire per il suo top in denim: avete visto che bello? Super chic, da Zara costa meno di 40€.

Ormai non si fa altro che parlare di lei e non solo per i suoi successi professionali. Sophie Codegoni è da poco diventata mamma della piccola Celine Blue e tutti gli occhi sono puntati su di lei e sulla nuova arrivata in famiglia. Eppure, di recente la giovane star di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione su di sé per quanto riguarda un look che ha sfoggiato. Avete visto come si è mostrata?

Quello della Codegoni è senza ombra di dubbio uno dei volti più amati a livello nazionale. Nonostante la giovanissima età, la ragazza vanta già una fama pazzesca, grazie al successo ottenuto sia sul piccolo schermo che sui social. Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, ne ha fatta di strada nel tempo. Oggi tutti la conoscono non solo per i suoi trionfi televisivi ma anche per la popolarità di cui gode sul web.

Qui la bella Sophie è una celebrità a tutti gli effetti, come dimostra il vastissimo numero di fan che la segue sui social. Tra una foto e un video, ama intrattenere i suoi followers, che non si perdono mai nessuna delle sue avventure. Anzi, sono stati proprio loro a notare l’outfit che indossato recentemente e che non è di certo passato inosservato.

Sophie Codegoni, il suo top è un must have per l’estate

Con il tempo la Codegoni è diventata sempre più famosa sui social, acquisendo lo status di influencer a tutti gli effetti. Tra partnership con brand italiani fino alle collaborazioni da sola o insieme al compagno, è una vera star del web. Proprio qui sono apparse alcune immagini che vedono protagonista l’ex tronista di Uomini e Donne.

A riportare la foto è stata closet_italy, una pagina su Instagram che ripropone alcuni tra i look più iconici delle celebrità. Proprio qui è apparso uno scatto della bella Sophie, immortalata con indosso un total look denim. L’outfit ha colpito parecchio le fan, che sono subito corse ad accaparrarsi il top che l’influencer ha indosso. Per la precisione si tratta di un capo di Zara, disponibile nella nota catena spagnola al prezzo di 39,95€.

Classe 2000, Sophie è una delle artiste più apprezzate del momento. Dopo essere diventata famosa grazie a Uomini e Donne, per lei si sono spalancate le porte del grande successo. Oggi si gode la vita da neo mamma insieme al compagno Alessandro Basciano.