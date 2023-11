Sophie Codegoni, il look coordinato con Celine: mamma e figlia conquistano i social

Sophie Codegoni mostra sui social il look coordinato con la piccola Celine e conquista immediatamente il web.

Sophie Codegoni ha iniziato una nuova fase di vita, in un periodo decisamente intenso per lei, dall’amore per la sua bambina: la grande gioia per la nascita della sua prima figlia, Celine, è stata poi affiancata dalla crisi con Alessandro Basciano, ma nonostante tutto è proprio la piccola bambina a dare una forza incredibile alla showgirl e influencer.

Dopo il successo ottenuto prima come tronista di Uomini e Donne, poi come concorrente del Grande Fratello Vip e successivamente come Bonas di Avanti un altro!, Sophie Codegoni aveva raggiunto stabilità anche nella vita privata, costruendo una famiglia con il dj conosciuto nella casa di Cinecittà.

Sophie Codegoni bellissima insieme alla piccola Celine

Come ben sappiamo comunque, tra annunci social e interviste a Verissimo, i due si sono lasciati; alcuni indizi avevano lasciato intendere un possibile riavvicinamento tra i due, ma al momento Basciano ha lasciato l’Italia. Tanti fan sperano di rivederli insieme, anche se di recente hanno potuto ammirare tutta la dolcezza e la bellezza di mamma e figlia insieme: ecco la Codegni insieme alla sua bambina con un look abbinato che incanta il web.

Tramite una nuova foto pubblicata nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, Sophie Codegoni ha mostrato un meraviglioso momento dalla vita quotidiana condiviso con la sua splendida bambina, Celine, che già da piccolina indossa un outfit uguale a quello della mamma.

Le due, elegantissime e bellissime, indossano infatti entrambe una camicia con un maglioncino sopra; se però per sua figlia Celine la Codegoni ha optato per un rosa, lei invece ha scelto un azzurro delicato per il suo maglioncino; il look abbinato conquista immediatamente il web, con la Codegoni che anche questa volta ha ottenuto tantissimi apprezzamenti da parte dei fan.

“Sembra la foto dell’annuario scolastico” aggiunge poi lei nella didascalia della foto, tra risate ed emoticon divertite; anche nello scatto sfoggia un sorriso luminoso, acceso sicuramente dall’amore per la sua bambina e che fa felici i tantissimi fan che, sin dai tempi di Uomini e Donne, le vogliono davvero un gran bene. La rivedremo presto anche in televisione? Intanto, è attivissima sui social.

Le due, in perfetto coordinato, sono bellissime e mostrano grande tenerezza nel rapporto mamma-figlia, una dolcezza unica e veramente significativa anche nei dettagli, come il loro perfetto look abbinato.