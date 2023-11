Sono questi i segni che ti fanno capire se il tuo gatto ti sta proteggendo e ti ama

Il gatto è certamente un animale particolare, che non disdegna di stare da solo se lo ritiene opportuno, ma ama il proprio padrone.

La passione per gli animali unisce tantissime persone, che li considerano una vera compagnia a cui affidarsi, ideale anche per non sentirsi soli e non abbattersi quando si è giù di morale. Non a caso, si parla spesso anche ti “pet therapy”, una terapia che consiste proprio nella vicinanza con gli animali che vengono utilizzati come supporto anche nei confronti degli ammalati, che spesso vengono fatti entrare anche in ospedale proprio per questo. Ci sono dei modi particolari che lui utilizza per dimostrarti il tuo amore, è importante conoscerli.

I gusti di tutti anche in questo ambito non sono tutti uguali, c’è chi preferisce i cani, conosciuti per il loro attaccamento e la loro fedeltà, chi invece i gatti, che sanno essere più indipendenti ma che sanno bene come dimostrare il proprio affetto. Anzi, ci sono dei gesti che i felini tendono a fare e che non tutti sanno interpretare in modo corretto, è bene conoscerli per chi sta pensando di prenderne uno.

Il gatto ti dimostra affetto anche se non lo sai

A differenza del cane, che può arrivare a saltarti addosso e a leccarti continuamente per dimostrarti quanto ti ama, il gatto ha un altro modo di agire, pur non essendo sempre del tutto distaccato. Anzi, in tanti apprezzano proprio questo lato dei felini, che amano concedersi solo raramente e quando lo desiderano, ma in quei momenti sanno essere davvero generosi.

Ci sono dei gesti che però, almeno apparentemente, possono interpretati in modo diversi, ma che a loro servono per esprimere amore alla famiglia. Alcuni, ad esempio, non sono propensi a un contatto fisico eccessivo, ma possono seguire passo passo il padrone nei vari spostamenti, questo è per loro un segno tangibile di legame.

Tanti anche da adulti fanno spesso “la pasta”, ovvero impastano con le loro zampine su una coperta o sul corpo, questo è per loro il comportamento benevolo più forte. Si sottolinea spesso inoltre come loro tendano a fare le fusa quando sono rilassati, in riferimento al rumore che possono fare, se si raggomitolano a fianco significa che non vorrebbero stare in nessun altro posto.

Il suo modo di stare vicino è particolare

C’è inoltre un modo di fare tipico di un gatto, che viene utilizzato proprio per esprimere affetto e che può essere simile al walzer. Questo accade quando lo vediamo “danzare” in mezzo alle gambe, fino a strofinarsi più volte. È anche un sistema che possono usare in presenza di estranei per dire apertamente a chi appartengono.

I felini che vivono all’esterno potrebbero inoltre portare spesso alcuni “regali”, quali animali che possono avere cacciato, quali topolini o uccelli, che potrebbero essere sicuramente poco graditi dai familiari. ma per loro è un metodo per dire quanto vogliono bene a chi vive con lui. Del resto, un dono è sempre un dono.

Non ci si deve poi preoccupare se un micio dorme per diverse ore della giornata, anzi questo dovrebbe avvenire se non avvenisse. Non sono però disposti a farlo ovunque, è importante che il luogo sia sicuro, se vicino a un umano meglio ancora. È altrettanto determinante apprezzare se tende a fissare chi ha vicino, se ti guarda quando è accoccolato non può che essere un buon segno.