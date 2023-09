“Modi creativi del mio gatto per svegliarmi”, incredibile quello che succede mentre dorme | Video

Cosa è capace di inventarsi questo astuto gatto per riuscire a svegliare la padroncina: i suoi modi rivelano una grande inventiva!

Nonostante i caratteri differenti, se c’è una cosa che accomuna cani e gatti è la sorprendente intelligenza di cui entrambe queste specie animali sono dotate. Chi pensa che la mente dei felini domestici sia meno brillante solo in base al fatto che per natura hanno una minore predisposizione ad interagire con gli umani, si sbaglia e di molto.

Quando c’è da stabilire una connessione con il loro padroncino, i nostri amici gatti sanno farlo eccome! Non sono affatto pochi i video sui social, pubblicati da utenti comuni o personaggi famosi, che mostrano chiaramente come i loro adorati micetti sono capaci di far sentire la loro presenza ed il loro affetto a chi li circonda. Il gattino che stiamo per mostrarvi, poi, è davvero sveglio nel cercare di svegliare la sua ‘mamma umana’.

I modi di questo gatto per svegliare la padroncina sono straordinariamente efficaci: ecco cosa si è inventato

Il divertente filmato che ha riscosso tanto successo su TikTok, è stato pubblicato dalla pagina @marleymalin sulla popolare piattaforma cinese. La proprietaria di Marley, a quanto pare, fa fatica ad alzarsi, ma può contare sull’aiuto del suo fidato quattro zampe. E per fortuna, aggiungeremmo, visto che a volte il dovere chiama ma lasciare il letto è davvero un’ardua impresa.

Marley sembra aver capito che, se non interviene, la donna rischia di far tardi: perciò, con grande senso di responsabilità, prima si mette a miagolare forte per richiamare la sua attenzione, poi con la zampetta sinistra le fa una carezza sul volto. La missione, però, sembra richiedere un’azione più incisiva e così il micio avvicina la testa a quella della donna ed inizia a leccarle la guancia.

Visto che il risultato tarda ad arrivare, le dà addirittura un delicato morso, gesto che, come mostra un altro video social, per i gatti avrebbe anche il significato di ringraziamento. Tante attenzioni finiscono inevitabilmente per giungere all’obiettivo, ma non senza scatenare l’ilarità della padroncina di Marley.

Come possiamo vedere nelle immagini, infatti, la donna accetta di svegliarsi con una risata divertita. Davvero buffo poi lo sguardo del gatto, che alla fine si gira verso la video camera come a dire “è stata dura, ma ce l’ho fatta”.