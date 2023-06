Sono questi i segnali inconfondibili che dimostrano che il partner sta con un’altra

Le donne che sospettano un tradimento da parte del proprio fidanzato possono fare riferimento ai seguenti segnali per scoprire la verità.

La fiducia dovrebbe essere un elemento indispensabile all’interno della coppia. Senza di essa, infatti, è quasi impossibile portare avanti una relazione seria. A volte, però, a seguito di comportamenti dubbi o diversi dal solito, potrebbero sorgere dei dubbi.

La paura che il proprio fidanzato stia frequentando un’altra ragazza non è da sottovalutare. Quando anche i consigli delle amiche falliscono, ci sono alcuni piccoli segnali da osservare per avere un quadro più chiaro della situazione. Ovviamente, bisogna ricordare che si tratta di indicazioni generali e che, in caso di incertezza, la prima cosa da fare è quella di parlare con il partner, senza saltare a conclusioni affrettate.

Il partner è un traditore seriale? Quali sono i segnali da non sottovalutare

Ogni ragazza, almeno una volta nella vita, ha sospettato di essere vittima di un tradimento. Si tratta di una sensazione terribile, in grado di generare rabbia, paura e risentimento. Quando le cose stanno davvero così, spesso, sono presenti i seguenti segnali.

Il partner appare eccessivamente generoso. Seppur in assenza di occasioni speciali, tende ad acquistare ripetutamente dei regali e a consegnarli alla propria fidanzata. Il comportamento descritto potrebbe derivare dal bisogno di compensare il senso di colpa.

Un interesse improvviso per la cura dell’aspetto fisico potrebbe indicare il bisogno di farsi bello agli occhi di un’altra donna. A volte, il traditore in questione può anche avvertire il bisogno impellente di iscriversi in palestra o di scoprire nuovi hobby per rendersi più interessante.

Anche racconti eccessivamente prolissi e dettagliati dovrebbero far sospettare qualcosa di strano. Dietro a questa fulminea loquacità, potrebbe nascondersi il desiderio di giustificare tutti gli spostamenti compiuti nel corso della giornata. Ovviamente, in caso di tradimento, la maggior parte delle parole dette corrisponderanno a delle bugie.

Oggi giorno, la dipendenza dal cellulare è assai diffusa, ma l’aumento improvviso del suo uso, senza la presenza di motivi specifici, dovrebbe spingere la ragazza a indagare. A questo atteggiamento, potrebbe aggiungersi la tendenza a non prestare attenzione ai discorsi fatti in casa. La mancanza di interesse è, forse, uno dei campanelli di allarme più seri.

Non sono da sottovalutare neanche i cambiamenti all’interno della vita sessuale. Un’attività più o meno frenetica rispetto ai mesi precedenti deve spingere a porsi qualche domanda. In presenza di uno o più segnali non è il caso di lasciarsi andare a una scenata, ma è preferibile osservare attentamente la situazione per poi intavolare un discorso costruttivo con la propria dolce metà.