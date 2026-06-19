Sonno e stanchezza eccessiva in estate, la fatica non è solo colpa del caldo

Con l’arrivo dell’estate, molti sperimentano una stanchezza persistente che non sembra migliorare nemmeno dopo una notte di sonno. Il caldo gioca un ruolo importante, ma il nemico più insidioso è la luce. Le giornate più lunghe e le temperature elevate alterano la produzione di melatonina, l’ormone che regola il sonno.

Il corpo, esposto a più ore di luce, ritarda il rilascio di melatonina, spostando l’orologio biologico in avanti. Il risultato è che ci si addormenta più tardi, ma la sveglia rimane la stessa, con un debito di sonno che si accumula giorno dopo giorno.

L’errore più comune è cercare di compensare con sonnellini pomeridiani troppo lunghi (oltre i 20-30 minuti), che peggiorano il problema invece di risolverlo. Il sonnellino di mezzogiorno è utile solo se breve: oltre i 30 minuti si entra nella fase di sonno profondo, e ci si sveglia ancora più stanchi.

La regola dei tre nemici: luce, cena e schermi (e come neutralizzarli)

Per ritrovare il sonno perduto, bisogna agire su tre fronti. Il primo è la luce: durante il giorno, esporsi al sole nelle prime ore del mattino aiuta a sincronizzare il ritmo circadiano. La sera, invece, ridurre l’esposizione alla luce artificiale (schermi, lampade) almeno un’ora prima di dormire. Il secondo fronte è la cena: un pasto pesante e tardivo costringe il corpo a digerire mentre dovrebbe riposare. La cena ideale è leggera, con carboidrati complessi (pane integrale, riso) e proteine magre (pesce, pollo), consumata almeno due ore prima di coricarsi.

Il terzo fronte sono gli schermi: la luce blu di smartphone e tablet inibisce la melatonina. Leggere un libro (cartaceo) o ascoltare un podcast a basso volume sono alternative migliori. La regola pratica è: la camera da letto deve essere un luogo dedicato al sonno, non alla veglia. Niente televisione, niente lavoro, niente discussioni.

Il rimedio che nessuno considera: l’idratazione e i sali minerali

La stanchezza estiva non è solo una questione di sonno, ma anche di disidratazione e carenza di sali minerali. Sudare abbondantemente significa perdere non solo acqua, ma anche sodio, potassio e magnesio, elementi essenziali per il funzionamento di muscoli e sistema nervoso. Una carenza di magnesio, in particolare, si manifesta con stanchezza, crampi e difficoltà a rilassarsi. L’errore più comune è bere solo quando si ha sete, ma la sete è un segnale tardivo. Per reintegrare i sali minerali, si può aggiungere un pizzico di sale marino all’acqua o consumare cibi ricchi di potassio (banane, albicocche, melone) e magnesio (mandorle, spinaci, legumi).

Un’altra abitudine utile è bere un bicchiere d’acqua prima di coricarsi e tenere una bottiglia sul comodino per i risvegli notturni. La stanchezza estiva non è una condanna: con qualche accorgimento, il corpo può tornare a riposare bene e la mente a essere lucida. E l’estate, invece di essere una fatica, diventa un piacere.