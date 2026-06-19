Sonno e stanchezza eccessiva in estate, la fatica non è solo colpa del caldo

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Con l’arrivo dell’estate, molti sperimentano una stanchezza persistente che non sembra migliorare nemmeno dopo una notte di sonno. Il caldo gioca un ruolo importante, ma il nemico più insidioso è la luce. Le giornate più lunghe e le temperature elevate alterano la produzione di melatonina, l’ormone che regola il sonno.

Caldo stanchezza come fare - 20260615.it

Il corpo, esposto a più ore di luce, ritarda il rilascio di melatonina, spostando l’orologio biologico in avanti. Il risultato è che ci si addormenta più tardi, ma la sveglia rimane la stessa, con un debito di sonno che si accumula giorno dopo giorno.

L’errore più comune è cercare di compensare con sonnellini pomeridiani troppo lunghi (oltre i 20-30 minuti), che peggiorano il problema invece di risolverlo. Il sonnellino di mezzogiorno è utile solo se breve: oltre i 30 minuti si entra nella fase di sonno profondo, e ci si sveglia ancora più stanchi.

La regola dei tre nemici: luce, cena e schermi (e come neutralizzarli)

Per ritrovare il sonno perduto, bisogna agire su tre fronti. Il primo è la luce: durante il giorno, esporsi al sole nelle prime ore del mattino aiuta a sincronizzare il ritmo circadiano. La sera, invece, ridurre l’esposizione alla luce artificiale (schermi, lampade) almeno un’ora prima di dormire. Il secondo fronte è la cena: un pasto pesante e tardivo costringe il corpo a digerire mentre dovrebbe riposare. La cena ideale è leggera, con carboidrati complessi (pane integrale, riso) e proteine magre (pesce, pollo), consumata almeno due ore prima di coricarsi.

Il terzo fronte sono gli schermi: la luce blu di smartphone e tablet inibisce la melatonina. Leggere un libro (cartaceo) o ascoltare un podcast a basso volume sono alternative migliori. La regola pratica è: la camera da letto deve essere un luogo dedicato al sonno, non alla veglia. Niente televisione, niente lavoro, niente discussioni.

Il rimedio che nessuno considera: l’idratazione e i sali minerali

La stanchezza estiva non è solo una questione di sonno, ma anche di disidratazione e carenza di sali minerali. Sudare abbondantemente significa perdere non solo acqua, ma anche sodio, potassio e magnesio, elementi essenziali per il funzionamento di muscoli e sistema nervoso. Una carenza di magnesio, in particolare, si manifesta con stanchezza, crampi e difficoltà a rilassarsi. L’errore più comune è bere solo quando si ha sete, ma la sete è un segnale tardivo. Per reintegrare i sali minerali, si può aggiungere un pizzico di sale marino all’acqua o consumare cibi ricchi di potassio (banane, albicocche, melone) e magnesio (mandorle, spinaci, legumi).

Un’altra abitudine utile è bere un bicchiere d’acqua prima di coricarsi e tenere una bottiglia sul comodino per i risvegli notturni. La stanchezza estiva non è una condanna: con qualche accorgimento, il corpo può tornare a riposare bene e la mente a essere lucida. E l’estate, invece di essere una fatica, diventa un piacere.