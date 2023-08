Sonia Bruganelli, il bacio pubblicato sui social e la dolce dedica: “Nuovo uomo nella mia vita”

Sonia Bruganelli stupisce tutti con la foto di un bacio. “Nuovo uomo nella mia vita”, si legge sui social, ma di chi si tratta?

Quello di Sonia Bruganelli è uno dei nomi più chiacchierati del momento. Complice la fama di cui gode sul piccolo schermo (e non solo), l’ormai ex opinionista del Grande Fratello Vip è una celebrità a tutti gli effetti. Nell’ultimo periodo, però, la Bruganelli è finita al centro dell’attenzione per un motivo ben preciso, ecco che cosa è successo.

Nota non solo per la sua bellezza inequivocabile ma anche per il carattere forte e la personalità decisa, Sonia Bruganelli si è affermata come uno dei personaggi più celebri del momento. Amata e odiata, l’opinionista ha diviso il pubblico della penisola con la sua presenza al Grande Fratello Vip. Qui la Bruganelli ha vestito i panni di opinionista al fianco dell’illustre collega Orietta Berti, commentando insieme a lei tutto ciò che accadeva nella casa più spiata d’Italia.

Oggi tutti conoscono Sonia Bruganelli non solo per la sua ricchissima carriera televisiva ma anche e soprattutto per la notorietà che la contraddistingue sui social. Qui l’opinionista è molto amata e seguita da un numero incredibile di fan che non si perdono mai nessuna novità che la riguarda. Anzi, proprio loro non hanno potuto fare a meno di notare la foto che la Bruganelli ha pubblicato di recente.

Sonia Bruganelli, chi è l’uomo misterioso a cui dà un bacio?

Sul web la bella Sonia è amatissima e, a dimostrarlo, è il grandissimo numero di fan che la seguono su Instagram. Qui la Bruganelli condivide i diversi momenti della sua vita, divisa tra il lavoro in tv e gli attimi da dedicare alla famiglia. Proprio su Instagram l’opinionista di Canale 5 ha condiviso una foto che ha scatenato una valanga di reazioni.

Nell’immagine si vede la Bruganelli che bacia sulle labbra un uomo, ben diverso dal marito Paolo Bonolis. L’uomo in questione è ben più giovane e subito il gossip si è scatenato, insinuando una presunta nuova relazione della Bruganelli. La bella Sonia, dal canto suo, non ha perso l’occasione per ironizzare sull’accaduto, pubblicando una foto sui social con scritto “Auguri nuovo uomo della mia vita”. Ma chi è l’uomo misterioso?

Si chiama Giuseppe Scagliola, è romano, ed è un collega di lunga data della Bruganelli. Come si legge sul profilo Instagram dell’uomo, Scagliola lavora a Ciao Darwin in qualità di autore, insieme alla celebre Sonia. I due, quindi, sono colleghi e non fidanzati, come hanno insinuato parecchie testate che hanno erroneamente riportato la notizia.

Nata a Roma nel 1974, Sonia Bruganelli è ormai un personaggio vero e proprio nel mondo dello spettacolo italiano. La donna è da tempo legata sentimentalmente al conduttore di Canale 5 Paolo Bonolis, con cui ha avuto i suoi 3 figli: Silvia, Davide e Adele. Solo di recente i due hanno ufficializzato la loro separazione.