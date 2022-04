Unica formula dal 1973, due modalità di applicazione

Un corretto comportamento e uno stile di vita sano possono aiutare a prevenire e contrastare la cellulite. Alcune abitudini utili possono essere bere molta acqua, fare esercizio fisico per almeno 30 minuti al giorno ed evitare fumo e alcolici. Tali accorgimenti possono essere integrati con l’utilizzo di una specialità medicinale in crema appositamente formulata.

Dal 1973, Somatoline è l’unica specialità medicinale, dalla texture in crema e piacevole profumazione, per la riduzione degli stati adiposi accompagnati da cellulite, in quanto migliora il microcircolo e favorisce l’eliminazione dei liquidi, diminuendo l’aspetto a buccia d’arancia con risultati visibili.

Una formula, due formati disponibili

Somatoline si applica massaggiando la zona interessata (cosce, glutei…) fino a completo assorbimento ed è disponibile in due diversi formati adatti ad ogni esigenza: bustine monodose o flacone dosatore.

Il formato in bustine monodose (formato da 30 oppure 15 Buste) è adatto a chi utilizza Somatoline anche fuori casa. Una bustina di crema da 10g corrisponde esattamente alla dose giornaliera e la rende adatta per l’utilizzo anche fuori casa, in palestra o durante un viaggio.

Il flacone dosatore airless invece permette un’applicazione pratica e veloce, eroga sempre una dose costante di prodotto ad ogni «click» (quattro click corrispondono esattamente ad una bustina) e si esaurisce fino all’ultima goccia.

Posologia e ciclo di trattamento

La dose raccomandata per chi utilizza il formato bustine prevede una bustina al giorno (1/2 per coscia). Se si utilizza invece il flacone, la quantità corretta prevede 4 erogazioni al giorno (2 per coscia).

Per i primi 2 giorni di trattamento si consiglia di raddoppiare la quantità giornaliera (dose di attacco).

Ogni ciclo di trattamento con Somatoline può andare da un minimo di 15 – 20 giorni fino a un massimo di 2 – 3 mesi consecutivi. Il trattamento può essere anche ripetuto durante l’anno a vario intervallo di tempo.

Somatoline. È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. Aut. Min del 25/03/2021

Somatoline.it