Sole e protezione: il gesto che salva la pelle e l’abbronzatura

Il primo errore che molti commettono è aspettare di essere in spiaggia per applicare la crema solare. Si stende l’asciugamano, si apre il flacone e ci si spalma sotto il sole, convinti di essere protetti. Non è così. La crema solare ha bisogno di tempo per essere assorbita dalla pelle e formare una barriera uniforme contro i raggi UV.

Il tempo minimo di attesa è di 15-30 minuti prima dell’esposizione. Applicarla in spiaggia, sotto il sole diretto, significa lasciare la pelle senza protezione nei primi minuti, quelli in cui i raggi sono più intensi.

L’errore più comune è pensare che basti spalmare e uscire subito. Non funziona così: la crema deve penetrare negli strati superficiali dell’epidermide per essere efficace. La regola d’oro è: applicare la crema mezz’ora prima di uscire di casa, e solo dopo esporsi al sole.

Ogni due ore, anche se non ti sei bagnato: la scadenza che non si salta mai

L’applicazione della crema solare non è un evento unico. Il fattore di protezione indicato sulla confezione è valido solo per un tempo limitato. Dopo due ore, l’esposizione al sole, il calore e il contatto con la pelle riducono l’efficacia dei filtri. Anche se non ti sei bagnato, la crema va riapplicata. Se ti sei fatto il bagno o hai sudato, la riapplicazione va fatta subito, non appena esci dall’acqua.

Le creme “water resistant” resistono all’acqua per 40-80 minuti, ma anche loro vanno riapplicate dopo ogni bagno. L’errore più comune è dimenticare di riapplicare la crema dopo il bagno, convinti che la protezione sia ancora attiva. Non è così: l’acqua e l’asciugamano rimuovono la crema, lasciando la pelle esposta. La regola pratica è: tieni sempre la crema a portata di mano, e riapplicala ogni due ore e dopo ogni bagno.

La quantità giusta: un cucchiaio per il viso, due per il corpo

Usare poca crema è il secondo errore più comune. La protezione indicata sull’etichetta (SPF 30, 50) si ottiene solo se si applica la quantità corretta: circa 2 mg di prodotto per centimetro quadrato di pelle. Tradotto in pratica: per il viso, una quantità pari a un cucchiaino da caffè (o una striscia della lunghezza di un dito); per il corpo intero, circa 30-40 grammi, l’equivalente di un bicchierino da shot o due cucchiai. Se si usa meno crema, la protezione effettiva è molto più bassa di quella dichiarata: con metà della quantità, un SPF 50 diventa circa SPF 20.

L’errore più comune è spalmare un velo sottile, pensando di risparmiare prodotto. La protezione solare non è una questione di risparmio: è una questione di salute.