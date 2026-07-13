Oriana Marzoli attacca Nikita Pelizon: ‘Inutile al Grande Fratello Vip’

Riaccendendo il dibattito tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, il Grande Fratello Vip 2022-2023 mette in luce le diverse strategie di gioco nei reality show e come queste influenzano l’opin

Un vecchio duello torna a galla: una frase rimbalza sui social, i ricordi si riaprono, le tifoserie si ricompattano. Intorno a Oriana e Nikita, il Grande Fratello Vip riaccende il suo fuoco lento: opinioni, memorie, ferite mai del tutto chiuse.

Il nome di Oriana Marzoli evoca istinto puro. Ritmo alto. Zero filtri. Il suo passaggio al Grande Fratello Vip 2022-2023 ha lasciato tracce potenti: scontri diretti, strategie chiare, una relazione complicata con Daniele Dal Moro che ha tenuto incollati gli spettatori. All’opposto, la vincitrice di quell’edizione, Nikita Pelizon, ha portato un registro diverso: introspezione, spiritualità, silenzi lunghi che spiazzavano, piccoli riti quotidiani che diventavano routine televisiva. Due mondi agli antipodi, costretti nella stessa casa.

Qui sta il cuore del dibattito. I reality di prima serata mescolano caratteri, costruiscono frizioni, chiedono al pubblico un giudizio costante. Vinci se spingi sull’acceleratore? O se resti te stesso a volume medio? Le cronache della stagione lo confermano: si è discusso per mesi di convivenze difficili, alleanze fragili, nomination a catena. Con un verdetto chiaro nella finale di inizio aprile 2023: televoto aperto, e Nikita vince davanti a Oriana. Dato verificabile, senza zone grigie.

Le parole di Oriana: provocazione o analisi?

Nelle ultime ore circola un estratto in cui Oriana Marzoli torna sulla compagna-rivale e afferma che Nikita “non c’entrava nulla” con il GF Vip. Alcuni account sintetizzano la posizione con un giudizio ancora più duro: “inutile al programma”. Il contesto preciso dell’intervento non risulta pienamente verificabile al momento; si tratta di clip e rilanci social, privi di una cornice ufficiale. Ma il punto, a prescindere, tocca una corda sensibile: cos’è “giusto” in un reality?

Oriana sembra dire che quel tipo di presenza – appartata, meditativa, poco conflittuale – mal si sposa con la grammatica del format. È una lettura possibile. Eppure i dati di stagione, le reazioni del pubblico in studio e a casa, il percorso fino alla finale raccontano l’opposto: quel “controtempo” ha funzionato. Ha fatto parlare. Ha diviso. E alla fine ha convinto. Se in un talent l’esibizione è misurabile, in un reality il “valore” passa da percezioni, empatia, identificazione.

Le reazioni? Immediate. Su social come X e Instagram i commenti si polarizzano. C’è chi applaude l’onestà di Oriana, chi difende il profilo atipico di Nikita, chi ricorda i picchi emotivi dell’edizione. È la solita mappa del tifo: i sostenitori rielaborano mesi di convivenza in poche righe, ognuno con la sua scaletta di momenti-cardine.

Il peso della memoria nei reality

Qui entra in gioco una verità scomoda: la memoria televisiva è selettiva. Alcune edizioni restano per un volto, altre per una frase, altre ancora per un triangolo sentimentale. Nella storia recente del reality di Canale 5, hanno vinto profili esplosivi e profili quieti. Il pubblico cambia, l’umore sociale cambia, lo sguardo sulle dinamiche pure. E il televoto, con tutte le sue regole, restituisce un umore collettivo di quella sera, non una verità assoluta.

C’è poi una questione di linguaggio. Oriana comunica per scosse, Nikita per sottrazione. Sono due modi legittimi di “stare” in tv. In un contesto chiuso come la Casa, entrambi funzionano se generano narrazione. E quella stagione, piaccia o no, ha vissuto proprio sul contrasto tra spinta e resistenza, tra urto e pausa. Il pubblico ha scelto la pausa. Non è un dogma: è il risultato di quell’annata.

Allora la domanda resta aperta. Davvero “non c’entrava nulla”, o è proprio quel fuori-ritmo a dare senso al gioco? Forse i reality servono a questo: a farci vedere come reagiamo davanti a chi vive diversamente il conflitto. Nei salotti, online, ovunque, ci specchiamo in loro. E, tra un giudizio di pancia e un ricordo che riaffiora, scopriamo che anche noi, a volte, vinciamo restando fermi mentre tutto corre. In tv come nella vita. E tu, oggi, da che parte del vetro ti senti? Con la scossa o con il silenzio?