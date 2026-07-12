Il segreto per unghie che non si spezzano: non è solo l’olio, è quello che mangi

Il primo passo per far crescere le unghie senza che si spezzino è prendersi cura della loro idratazione. Le cuticole secche sono il segnale più evidente di unghie fragili, e l’olio specifico per cuticole, applicato ogni sera, è il gesto più importante che si possa fare.

L’olio idrata, nutre e aiuta le unghie a crescere meglio, riducendo il rischio di rotture. Oli come quelli di oliva, mandorle dolci o ricino sono ottimi alleati. Un rimedio molto efficace è la miscela di olio d’oliva e succo di limone, da massaggiare sulle unghie per qualche minuto.

La vitamina E, contenuta in molti oli, contrasta la disidratazione e rafforza la lamina ungueale. Esistono anche smalti e creme rinforzanti specifici, che contengono ingredienti come cheratina, biotina o calcio, utili per riparare le unghie fragili.

Le abitudini che le spezzano le unghie

Le unghie si spezzano spesso a causa di piccoli gesti quotidiani che indeboliscono la loro struttura. L’acqua calda e i detersivi aggressivi, ad esempio, seccano e indeboliscono le unghie. Usare guanti di gomma per i lavori domestici è il primo passo per proteggerle.

L’acetone, contenuto in molti solventi, è un altro nemico: disidrata e indebolisce la lamina ungueale, quindi è meglio scegliere sempre solventi che ne siano privi. Un altro errore comune è usare le unghie come attrezzi per aprire lattine o graffiare etichette: sono più fragili di quanto si creda. Anche il modo in cui si limano le unghie è importante: vanno sempre limate in un’unica direzione, dal bordo verso il centro, per evitare di sfaldarle. Una lima di cartone è meno aggressiva di una metallica.

Il segreto che arriva dal piatto: ciò che mangi le rafforza

Quando le unghie si spezzano nonostante le cure esterne, il problema potrebbe essere una carenza interna. Una dieta povera di vitamine e minerali si riflette sulla loro forza. Assicurarsi di consumare alimenti ricchi di biotina (la vitamina per eccellenza delle unghie), come tuorlo d’uovo, fiocchi d’avena, spinaci e noci.

Le vitamine A, B6, E e minerali come zinco, calcio e ferro sono essenziali. Se la dieta non basta, un integratore può dare una marcia in più. La biotina è la più studiata e ha dimostrato di migliorare lo spessore e la resistenza delle unghie. Anche integratori a base di cistina, zinco e vitamine B5 e B6 possono essere utili. La costanza è la chiave: i risultati non sono immediati, ma con queste attenzioni, le unghie diventeranno gradualmente più forti, sane e pronte a crescere.