Imperdibili a colazione, i saccottini come questi te li sogni al bar

Profumati, fragranti e con un ripieno irresistibile di mele e cioccolato, questi saccottini conquistano al primo morso e trasformano la colazione in un momento davvero speciale. Quando si pensa alla colazione perfetta, vengono subito in mente i classici lievitati soffici e dorati che si trovano nelle migliori pasticcerie. Eppure, con un po’ di pazienza e ingredienti genuini, è possibile preparare in casa dei saccottini alle mele e cioccolato capaci di regalare la stessa soddisfazione. La sfoglia morbida racchiude un ripieno ricco e profumato, nel quale la dolcezza delle mele si unisce al gusto intenso del cioccolato, creando un equilibrio che conquista grandi e piccoli. Questa ricetta è ideale per chi desidera portare in tavola un dolce fatto in casa senza …

Profumati, fragranti e con un ripieno irresistibile di mele e cioccolato, questi saccottini conquistano al primo morso e trasformano la colazione in un momento davvero speciale.

Quando si pensa alla colazione perfetta, vengono subito in mente i classici lievitati soffici e dorati che si trovano nelle migliori pasticcerie. Eppure, con un po’ di pazienza e ingredienti genuini, è possibile preparare in casa dei saccottini alle mele e cioccolato capaci di regalare la stessa soddisfazione. La sfoglia morbida racchiude un ripieno ricco e profumato, nel quale la dolcezza delle mele si unisce al gusto intenso del cioccolato, creando un equilibrio che conquista grandi e piccoli.

Questa ricetta è ideale per chi desidera portare in tavola un dolce fatto in casa senza rinunciare alla qualità. Il profumo che invade la cucina durante la cottura è uno dei suoi punti di forza, mentre il risultato finale è un lievitato soffice all’interno e leggermente dorato all’esterno. I saccottini fatti in casa sono perfetti da gustare appena sfornati, ma mantengono la loro morbidezza anche nelle ore successive, rendendoli ideali da preparare in anticipo per tutta la famiglia.

Ingredienti della ricetta

Farina Manitoba

Farina 00

Latte

Acqua

Lievito di birra fresco

Zucchero

Burro morbido

Uova

Sale

Mele

Cioccolato fondente

Succo di limone

Cannella in polvere (facoltativa)

Tuorlo e latte per spennellare

Zucchero a velo per decorare

Procedimento passo passo della ricetta

Versa nella ciotola della planetaria o in una ciotola capiente le farine, aggiungi il lievito sciolto nel latte tiepido con l’acqua e inizia a impastare.

Unisci lo zucchero, le uova e continua a lavorare l’impasto fino a ottenere una consistenza uniforme. A questo punto incorpora il burro morbido poco alla volta e termina con il sale, continuando a impastare finché il composto non risulterà liscio, morbido ed elastico.

Forma una palla, sistemala in una ciotola leggermente imburrata, copri con pellicola o un canovaccio e lascia lievitare fino al raddoppio del volume.

Nel frattempo sbuccia le mele, elimina il torsolo e tagliale a piccoli cubetti. Irrorale con qualche goccia di succo di limone per evitare che anneriscano e, se gradito, profumale con un pizzico di cannella. Trita grossolanamente il cioccolato fondente.

Riprendi l’impasto lievitato e stendilo con il mattarello formando un rettangolo dello spessore di pochi millimetri. Ricava tanti rettangoli della stessa dimensione.

Distribuisci al centro di ogni rettangolo una porzione di mele e cioccolato, lasciando libero il bordo. Richiudi ogni rettangolo ripiegando la pasta sul ripieno e sigilla accuratamente i lati per evitare la fuoriuscita durante la cottura.

Disponi i saccottini su una teglia rivestita con carta forno ben distanziati tra loro. Coprili e lasciali lievitare ancora fino a quando appariranno ben gonfi.

Spennella delicatamente la superficie con un composto di tuorlo e latte, quindi cuoci in forno preriscaldato fino a ottenere una colorazione dorata e uniforme.

Una volta sfornati lascia intiepidire i saccottini su una gratella e completa con una leggera spolverata di zucchero a velo prima di servirli.

I saccottini alle mele e cioccolato sono la dimostrazione che una colazione speciale può nascere anche tra le mura di casa. La morbidezza dell’impasto, il ripieno ricco di frutta e cioccolato e il profumo che si sprigiona durante la cottura ricordano i migliori prodotti di pasticceria. Sono perfetti da gustare con una tazza di latte, un cappuccino o un tè caldo, ma anche da portare a scuola, in ufficio o da servire durante una merenda in compagnia. Prepararli richiede un po’ di tempo per la lievitazione, ma il risultato finale ripaga ampiamente ogni attesa, regalando saccottini soffici e golosi che difficilmente passeranno inosservati.