Soffice, veloce, golosissima | la torta 7 vasetti sempre vincente

di

Torta 7 vasetti: soffice, veloce e golosissima, una ricetta semplice e sempre vincente, perfetta per colazione o merenda. Fidati, una ricetta speciale da provare subito!

Torta 7 vasetti pourfemme.it

Torta 7 vasetti: soffice, veloce e golosissima, una ricetta sempre vincente che è perfetta a tutte le ore, provare per credere!

Di torte veloci e buone, il web ne è pieno, ma ce n’è una che non passerà mai di moda, ed è quella che riescono tutti a fare perché viene sempre perfetta: la torta 7 vasetti! Una di quelle ricette che ti salvano in qualsiasi momento, pratica proprio perché non serve bilancia, non servono calcoli complicati, ma basta solo il vasetto dello yogurt e in 10 minuti hai l’impasto pronto. È soffice come una nuvola e ogni fetta è una goduria che combina alla perfezione semplicità e gusto per rendere perfetta la colazione o pure la merenda.

Torta 7 vasetti pourfemme.it
Torta 7 vasetti pourfemme.it

La cosa che la rende imbattibile la torta 7 vasetti, è che con pochissimi ingredienti hai un dolce che piace a tutti. È leggera, profumata, morbida e resta sempre perfetta, anche il giorno dopo, se ci arriva al giorno dopo, ovviamente. Credimi che quando la inforni, il profumo che invade la cucina mentre cuoce è qualcosa che ti mette subito di buonumore.

Torta 7 vasetti: la ricetta originale per un morbida coccola golosa!

E allora che aspetti? Non ci sono scuse, questa è la classica torta che riesce sempre e fa felici grandi e piccoli. Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e prepariamo insieme questa torta 7 vasetti deliziosa, ti faccio vedere quanto è facile e quanto è buona. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 45-50 minuti in forno preriscaldato statico a 180 gradi

Ingredienti per la Torta 7 vasetti

Stampo da 24 cm

  • 3 uova
  • 1 vasetto di yogurt bianco
  • 2 vasetti di zucchero
  • 1 vasetto di olio di semi di girasole
  • 2 vasetti di farina 00
  • Un vasetto di fecola di patate
  • Una bustina di lievito per dolci in polvere

Come si prepara la Torta 7 vasetti

  1. Inizia rompendo le 3 uova in una ciotola capiente e aggiungi i 2 vasetti di zucchero. Con un frullino, mescola tutto fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.
  2. Versa dentro poi anche il vasetto di yogurt bianco e sempre continuando a mescolare, anche il vasetto di olio di semi, che renderà la torta morbida e soffice senza appesantirla.
  3. A questo punto puoi incorporare i 2 vasetti di farina, il vasetto di fecola e la bustina di lievito, setacciandoli direttamente sull’impasto e stavolta mescolando con movimenti dal basso verso l’alto, così resta bello arioso.
  4. Prendi poi uno stampo da 24 cm, imburralo ed infarinalo, oppure rivestilo con carta forno. Versa dentro l’impasto livellandolo con una spatola e metti in forno statico a 180 gradi per 45-50 minuti. Mi raccomando, non aprire mai nei primi 30 minuti, altrimenti rischi che si abbassi.
  5. Terminata la cottura, fai la prova stecchino e se esce asciutto, è pronta. Toglila quindi dal forno e aspetta qualche minuto prima di estrarla dallo stampo. Servila in tavola, con una spolverata di zucchero a velo e goditi la tua mitica torta 7 vasetti, super soffice, veloce e golosissima. E se ami i dolci facili ed irresistibili, prova anche la Torta miele e yogurt , la sorella della torta 7 vasetti, altrettanto soffice e leggera. Buon appetito!
Gestione cookie