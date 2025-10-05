Soffice, veloce, golosissima | la torta 7 vasetti sempre vincente

Torta 7 vasetti: soffice, veloce e golosissima, una ricetta sempre vincente che è perfetta a tutte le ore, provare per credere!
Di torte veloci e buone, il web ne è pieno, ma ce n’è una che non passerà mai di moda, ed è quella che riescono tutti a fare perché viene sempre perfetta: la torta 7 vasetti! Una di quelle ricette che ti salvano in qualsiasi momento, pratica proprio perché non serve bilancia, non servono calcoli complicati, ma basta solo il vasetto dello yogurt e in 10 minuti hai l’impasto pronto. È soffice come una nuvola e ogni fetta è una goduria che combina alla perfezione semplicità e gusto per rendere perfetta la colazione o pure la merenda.
La cosa che la rende imbattibile la torta 7 vasetti, è che con pochissimi ingredienti hai un dolce che piace a tutti. È leggera, profumata, morbida e resta sempre perfetta, anche il giorno dopo, se ci arriva al giorno dopo, ovviamente. Credimi che quando la inforni, il profumo che invade la cucina mentre cuoce è qualcosa che ti mette subito di buonumore.
Torta 7 vasetti: la ricetta originale per un morbida coccola golosa!
E allora che aspetti? Non ci sono scuse, questa è la classica torta che riesce sempre e fa felici grandi e piccoli. Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e prepariamo insieme questa torta 7 vasetti deliziosa, ti faccio vedere quanto è facile e quanto è buona. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 45-50 minuti in forno preriscaldato statico a 180 gradi
Ingredienti per la Torta 7 vasetti
Stampo da 24 cm
- 3 uova
- 1 vasetto di yogurt bianco
- 2 vasetti di zucchero
- 1 vasetto di olio di semi di girasole
- 2 vasetti di farina 00
- Un vasetto di fecola di patate
- Una bustina di lievito per dolci in polvere
Come si prepara la Torta 7 vasetti
- Inizia rompendo le 3 uova in una ciotola capiente e aggiungi i 2 vasetti di zucchero. Con un frullino, mescola tutto fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.
- Versa dentro poi anche il vasetto di yogurt bianco e sempre continuando a mescolare, anche il vasetto di olio di semi, che renderà la torta morbida e soffice senza appesantirla.
- A questo punto puoi incorporare i 2 vasetti di farina, il vasetto di fecola e la bustina di lievito, setacciandoli direttamente sull’impasto e stavolta mescolando con movimenti dal basso verso l’alto, così resta bello arioso.
- Prendi poi uno stampo da 24 cm, imburralo ed infarinalo, oppure rivestilo con carta forno. Versa dentro l’impasto livellandolo con una spatola e metti in forno statico a 180 gradi per 45-50 minuti. Mi raccomando, non aprire mai nei primi 30 minuti, altrimenti rischi che si abbassi.
- Terminata la cottura, fai la prova stecchino e se esce asciutto, è pronta. Toglila quindi dal forno e aspetta qualche minuto prima di estrarla dallo stampo. Servila in tavola, con una spolverata di zucchero a velo e goditi la tua mitica torta 7 vasetti, super soffice, veloce e golosissima. E se ami i dolci facili ed irresistibili, prova anche la Torta miele e yogurt , la sorella della torta 7 vasetti, altrettanto soffice e leggera. Buon appetito!