Soffice, veloce, golosissima | la torta 7 vasetti sempre vincente

Torta 7 vasetti: soffice, veloce e golosissima, una ricetta sempre vincente che è perfetta a tutte le ore, provare per credere!

Di torte veloci e buone, il web ne è pieno, ma ce n’è una che non passerà mai di moda, ed è quella che riescono tutti a fare perché viene sempre perfetta: la torta 7 vasetti! Una di quelle ricette che ti salvano in qualsiasi momento, pratica proprio perché non serve bilancia, non servono calcoli complicati, ma basta solo il vasetto dello yogurt e in 10 minuti hai l’impasto pronto. È soffice come una nuvola e ogni fetta è una goduria che combina alla perfezione semplicità e gusto per rendere perfetta la colazione o pure la merenda.

La cosa che la rende imbattibile la torta 7 vasetti, è che con pochissimi ingredienti hai un dolce che piace a tutti. È leggera, profumata, morbida e resta sempre perfetta, anche il giorno dopo, se ci arriva al giorno dopo, ovviamente. Credimi che quando la inforni, il profumo che invade la cucina mentre cuoce è qualcosa che ti mette subito di buonumore.

Torta 7 vasetti: la ricetta originale per un morbida coccola golosa!

E allora che aspetti? Non ci sono scuse, questa è la classica torta che riesce sempre e fa felici grandi e piccoli. Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e prepariamo insieme questa torta 7 vasetti deliziosa, ti faccio vedere quanto è facile e quanto è buona. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 45-50 minuti in forno preriscaldato statico a 180 gradi

Ingredienti per la Torta 7 vasetti

Stampo da 24 cm

3 uova

1 vasetto di yogurt bianco

2 vasetti di zucchero

1 vasetto di olio di semi di girasole

2 vasetti di farina 00

Un vasetto di fecola di patate

Una bustina di lievito per dolci in polvere

Come si prepara la Torta 7 vasetti