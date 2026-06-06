Valigia in estate, 3 cose che non devono mai mancare

L’estate, poi, è la stagione delle valigie più pesanti: si parte per il mare, ma si portano scarpe per ogni evenienza, tre tipi di crema solare e un phon che occupa mezzo trolley. La verità è che per una settimana al mare bastano pochi capi scelti con criterio, e tre oggetti – non vestiti – che fanno la differenza tra una vacanza agiata e una piena di piccoli imprevisti. Non servono costose attrezzature, ma un po’ di organizzazione e la consapevolezza che il superfluo si può comprare, l’essenziale va portato.

La borsa termica pieghevole: salva il pranzo in spiaggia (e i farmaci che temono il caldo)

Il caldo di agosto trasforma l’auto parcheggiata in una serra, e qualsiasi alimento deperibile – panini, yogurt, formaggi – diventa una coltura batterica in poche ore. Una borsa termica leggera, di quelle che si piegano e occupano uno spazio minimo, è l’oggetto più sottovalutato della valigia estiva. Ci puoi mettere l’acqua fresca, gli snack per la spiaggia, e anche i farmaci che richiedono temperature controllate (come alcuni antibiotici o il salvavita per allergie). Ne esiste di ogni dimensione: una piccola da 3 litri basta per una giornata in spiaggia, e una volta arrivata a destinazione si può usare tutti i giorni senza dover comprare costose borse frigo al bar. L’errore comune è pensare che basti un sacchetto di plastica. Non è così: l’isolamento termico è essenziale, e la borsa termica lo garantisce.

Il multipresa universale con porte USB: perché non sai mai quante prese troverai

In un’epoca di smartphone, powerbank, smartwatch e reader di libri elettronici, la guerra alle prese della camera d’albergo è diventata una consuetudine. Spesso le prese disponibili sono due, magari una occupata dalla tv e una dal frigorifero. Un multipresa universale (meglio se con due o tre attacchi e due porte USB) risolve il problema alla radice, e non si dimentica mai a casa perché è grande quanto una scatola di fiammiferi. L’errore più comune è portare il carichino del telefono e basta. Poi ci si accorge che la lampada del comodino occupa l’unica presa vicino al letto, e si finisce a caricare il telefono in bagno, fuori dalla porta. Un piccolo investimento di 10-15 euro che evita litigi di coppia e notti con batteria scarica. Inoltre, molti multipresa hanno un adattatore per le prese estere, utile se si viaggia all’estero senza dover comprare un adattatore specifico.

Il costume extra (e un trucco per asciugarlo in fretta): la differenza tra una giornata perfetta e una umida

Il secondo costume da bagno non è un lusso, è una necessità. Dopo il primo bagno, il costume resta umido per ore, e indossarlo bagnato il pomeriggio è fastidioso e poco igienico (l’umidità prolungata favorisce infezioni e irritazioni). Un secondo costume permette di alternare, lasciando asciugare l’altro all’aria. Se lo spazio in valigia è poco, basta un costume a slip sottile, non necessariamente un secondo intero. L’errore più comune è portare un solo costume, pensando che asciugherà in fretta al sole. In realtà, i tessuti sintetici dei costumi trattengono l’umidità più a lungo del cotone, e se la giornata è nuvolosa o umida, il giorno dopo ti ritrovi con un costume ancora umido. Un trucco per asciugarlo in fretta: dopo averlo sciacquato in acqua dolce, avvolgerlo in un asciugamano pulito e strizzare, poi stenderlo al sole. Ma con un secondo costume, il problema non si pone. Con questi tre oggetti – borsa termica, multipresa, secondo costume – la valigia estiva smette di essere un’incognita e diventa uno strumento di relax. Il resto, dalle ciabatte al cappello, lo puoi comprare o dimenticare. Ma queste tre cose, portatele da casa. E ringrazierai.