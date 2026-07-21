Una puntura di zecca può portarti in ospedale, cosa devi sapere

Con l’arrivo della bella stagione aumenta il rischio di entrare in contatto con le zecche durante passeggiate nei boschi, nei prati o anche nei parchi cittadini. Nella maggior parte dei casi la puntura non provoca conseguenze gravi, ma è importante sapere come riconoscerla e quando è necessario rivolgersi al medico. Le punture di zecca rappresentano un problema che ogni anno interessa migliaia di persone, soprattutto nei mesi più caldi. Questi piccoli parassiti si trovano principalmente nelle aree ricche di vegetazione, dove attendono il passaggio di animali o esseri umani per attaccarsi alla pelle. Spesso il morso passa inosservato perché non provoca dolore immediato, rendendo ancora più importante controllare il corpo dopo un’escursione o una giornata trascorsa all’aperto. Non bisogna però …

Con l’arrivo della bella stagione aumenta il rischio di entrare in contatto con le zecche durante passeggiate nei boschi, nei prati o anche nei parchi cittadini. Nella maggior parte dei casi la puntura non provoca conseguenze gravi, ma è importante sapere come riconoscerla e quando è necessario rivolgersi al medico.

Le punture di zecca rappresentano un problema che ogni anno interessa migliaia di persone, soprattutto nei mesi più caldi. Questi piccoli parassiti si trovano principalmente nelle aree ricche di vegetazione, dove attendono il passaggio di animali o esseri umani per attaccarsi alla pelle. Spesso il morso passa inosservato perché non provoca dolore immediato, rendendo ancora più importante controllare il corpo dopo un’escursione o una giornata trascorsa all’aperto.

Non bisogna però lasciarsi prendere dal panico. La maggior parte delle punture non comporta complicazioni, ma alcune zecche possono trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie anche importanti. Per questo motivo conoscere i comportamenti corretti da adottare fin dai primi minuti può fare la differenza e ridurre significativamente il rischio di conseguenze.

Come riconoscere una puntura di zecca e cosa fare subito

Le zecche tendono ad attaccarsi nelle zone del corpo più calde e umide, come ascelle, inguine, dietro le ginocchia, cuoio capelluto e pieghe della pelle. Rimuovere la zecca nel modo corretto è il primo passo fondamentale. L’operazione deve essere eseguita utilizzando una pinzetta a punta sottile, afferrando il parassita il più vicino possibile alla pelle ed esercitando una trazione lenta e costante, evitando di schiacciarlo o di utilizzare sostanze come alcol, olio o altri rimedi improvvisati.

Dopo la rimozione è consigliabile disinfettare accuratamente la zona e continuare a osservarla nei giorni successivi. Un lieve arrossamento locale può essere normale, ma la comparsa di un’eruzione cutanea estesa, febbre, dolori muscolari, mal di testa o stanchezza insolita richiede una valutazione medica. Intervenire tempestivamente permette infatti di individuare e trattare precocemente eventuali infezioni trasmesse dalla zecca.

Quando una puntura può diventare pericolosa

Sebbene molte punture si risolvano senza problemi, in alcuni casi le zecche possono trasmettere malattie come la malattia di Lyme o altre infezioni che, se non riconosciute e curate, possono provocare complicazioni anche serie. I sintomi possono comparire dopo giorni o settimane e non devono essere sottovalutati, soprattutto se si è stati recentemente in aree boschive o ad alta presenza di questi parassiti.

La prevenzione resta l’arma più efficace. Indossare abiti lunghi e chiari, utilizzare repellenti specifici e controllare attentamente il corpo al rientro da un’escursione sono semplici precauzioni che riducono il rischio di essere punti. Anche gli animali domestici possono trasportare le zecche in casa, motivo per cui è utile ispezionare regolarmente anche il loro mantello. Se dopo una puntura compaiono sintomi importanti o il quadro clinico peggiora rapidamente, è opportuno rivolgersi senza ritardi al proprio medico o al pronto soccorso per gli accertamenti necessari.