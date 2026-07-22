Il ghiaccio delle bevande fa vermente male come dicono?

Il ghiaccio è spesso associato a freschezza e sollievo nelle giornate più calde, ma intorno al suo utilizzo circolano da tempo dubbi e timori. Il vero rischio, però, non è quasi mai il ghiaccio in sé, bensì il modo in cui viene prodotto, conservato e manipolato. Quando si ordina una bibita, un cocktail o una semplice acqua con ghiaccio, difficilmente ci si chiede quale sia il percorso compiuto da quei cubetti prima di arrivare nel bicchiere. Eppure, l’igiene del ghiaccio alimentare rappresenta un aspetto importante della sicurezza alimentare, perché viene considerato a tutti gli effetti un alimento e deve rispettare precise norme sanitarie. Molte convinzioni diffuse, come quella secondo cui bere bevande con ghiaccio provocherebbe automaticamente mal di gola, problemi …

Il ghiaccio è spesso associato a freschezza e sollievo nelle giornate più calde, ma intorno al suo utilizzo circolano da tempo dubbi e timori. Il vero rischio, però, non è quasi mai il ghiaccio in sé, bensì il modo in cui viene prodotto, conservato e manipolato.

Quando si ordina una bibita, un cocktail o una semplice acqua con ghiaccio, difficilmente ci si chiede quale sia il percorso compiuto da quei cubetti prima di arrivare nel bicchiere. Eppure, l’igiene del ghiaccio alimentare rappresenta un aspetto importante della sicurezza alimentare, perché viene considerato a tutti gli effetti un alimento e deve rispettare precise norme sanitarie.

Molte convinzioni diffuse, come quella secondo cui bere bevande con ghiaccio provocherebbe automaticamente mal di gola, problemi digestivi o raffreddori, non trovano conferme scientifiche nella maggior parte dei casi. Ciò che invece merita attenzione è la possibile contaminazione da batteri o altri microrganismi quando il ghiaccio viene preparato con acqua non sicura oppure conservato in condizioni poco igieniche.

Il vero pericolo non è il freddo ma la contaminazione

Secondo quanto spiegato nell’approfondimento pubblicato da My Personal Trainer, il ghiaccio può diventare un veicolo di contaminazione microbiologica se prodotto con acqua non potabile oppure se entra in contatto con superfici, contenitori o utensili sporchi. Anche macchine del ghiaccio poco pulite possono favorire la proliferazione di batteri, muffe e altri microrganismi che finiscono poi direttamente nelle bevande.

Questo significa che il problema non riguarda il ghiaccio in quanto tale, ma l’intera filiera della sua preparazione e conservazione. Nei locali e nelle attività di ristorazione sono previste procedure di controllo e pulizia proprio perché il ghiaccio è classificato come alimento. Anche a casa è buona norma utilizzare acqua potabile, pulire periodicamente gli stampi e i contenitori del congelatore ed evitare di manipolare i cubetti con le mani, preferendo palette o pinze dedicate.

Le credenze più diffuse e cosa sapere davvero

Una delle convinzioni più radicate è che il ghiaccio faccia inevitabilmente ammalare. In realtà, raffreddore e influenza sono causati da virus e non dalle basse temperature della bevanda. In alcune persone particolarmente sensibili, bere qualcosa di molto freddo può provocare un fastidio temporaneo alla gola, ai denti o scatenare il cosiddetto “mal di testa da gelato”, ma si tratta di effetti momentanei e non di una conseguenza diretta sulla salute generale.

Esistono tuttavia situazioni in cui è opportuno prestare maggiore attenzione. Durante i viaggi in Paesi dove la qualità dell’acqua potabile non è garantita, anche il ghiaccio preparato con acqua contaminata può rappresentare un rischio, perché il congelamento non elimina automaticamente batteri, virus o parassiti. Per questo gli esperti consigliano di informarsi sull’origine dell’acqua utilizzata e, quando necessario, evitare il ghiaccio di provenienza incerta. Nella maggior parte delle situazioni quotidiane, invece, un ghiaccio prodotto con acqua sicura e gestito nel rispetto delle norme igieniche non rappresenta un pericolo per la salute, mentre il vero elemento da non sottovalutare resta sempre la qualità dell’acqua e delle procedure con cui viene preparato e conservato.