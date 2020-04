Con l’arrivo della primavera, aumenta il desiderio di sbizzarrirsi ancora di più con la nail art: nuance sempre più accese e fantasie sempre più chic, le tendenze della bella stagione si fanno sempre più eleganti e abbracciano ogni stile. Fra i colori unghie per la primavera di tendenza, le tonalità più gettonate sono senza ombra di dubbio i colori pastello, il nude, il giallo, l’azzurro con tutte le sue sfumature. Anche il french è un must, ma sposa uno stile ancora più cool: infatti, il french colorato prende il posto della classica manicure bianca, super richiesta durante la fredda stagione. Non mancano le decorazioni con i simboli della primavera: dalle coloratissime ed eleganti farfalle, alle api gialle fluo con un tocco di… black!

Smalti tendenza: le idee più chic

I colori pastello trovano un posto tra le tendenze anche per questa bella stagione: dal rosa al giallo e al lilla, per renderle ancora più belle, l’opzione migliore è optare per l’effetto opaco. Meraviglioso, non credete?

La nail art si fa sempre più bella se ogni dito ha una sfumatura diversa, proprio come in foto. Le sfumature di azzurro si sposano perfettamente con la bella stagione e donano un tocco di eleganza in più al look.

Come detto inizialmente, il french si fa sempre più colorato e lucido. I colori unghie di tendenza questa primavera sono indiscutibilmente le tonalità arancioni, rosa e azzurre che se abbinate tra loro, garantiscono un risultato vivace e ribelle.

Una delle tendenze più in voga della bella stagione è optare per una nail art in cui due dita, specialmente il medio e l’anulare, abbiano un colore differente rispetto al resto. Per rimanere in tema con la stagione primaverile, potreste optare per colore nude e disegnarci sopra dei piccoli fiorellini.

Abbiamo potuto capire che l’azzurro con tutte le sue sfumature sarà il colore protagonista della bella stagione. Unghie sempre più lunghe, quadrate o a punta rotonda, l’importante è che abbiano quel tocco azzurrino che dona tanta eleganza al look. Dall’aspetto lucido e brillante, se decorato con una farfalla divisa su anulare e medio, diventerà una delle nail art più belle da sfoggiare.

Tendenze unghie: le fantasie più belle per la primavera estate

Quando si parla di colori unghie per la primavera estate, bisogna assolutamente elencare anche le decorazioni più belle, quelle che domineranno la stagione e che faranno tendenza. Come detto anche poco fa, non può mancare la farfalla colorata su uno smalto chiaro e lucido. Le farfalle sono uno dei simboli più importanti della primavera, quindi per entrar nel perfetto mood primaverile, la nail art si fa sempre più elegante.

Ma tra le tendenze unghie più richieste non possono mancare i fiori: sempre più luminosi, mantengono uno stile elegante diventando, però, sempre più elaborati. Non è il classico fiore da sfoggiare sull’unghia come nail art, ma è un vero e proprio disegno artistico. Una delle tendenze che sta prendendo sempre più piede in questa primavera.

Se volete decorazioni più semplici ma allo stesso tempo con nuance primaverili, potreste optare per un mix di french e colori pastello. Per rendere la nail art ancora più bella, provate a disegnare con l’aiuto di un pennellino e di uno smalto nero dei piccoli coniglietti!

Il rosa è senza ombra di dubbio uno dei colori più amati per le unghie gel, sia in primavera che durante la fredda stagione. Con l’arrivo del caldo, però, non si può che adottare uno stile più elegante e chic, ecco perché la decorazione floreale è di tendenza per quest’anno. Stendete il vostro smalto bianco e con l’aiuto di un pennellino disegnate un meraviglioso fiore raffinato solo su due dita della vostra mano. Il risultato sarà davvero spettacolare!

Smalto nude per la primavera estate: come renderlo ancora più bello

I colori delicati sono sempre i più gettonati sia in inverno che durante la calda stagione. Durante la primavera, però, adottano uno stile più elegante e perfettamente in tema con il mood primaverile. Ci si può sbizzarrire con strass e brillantini per dare forma a fiori, piante o piccoli alberelli colorati; in alternativa, è possibile realizzare una nail art con decorazioni a tema, come ciliegie e farfalle.