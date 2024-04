Skincare di lusso, quando la beauty routine ha un costo di oltre 1.000 euro

I prodotti luxury per la tua skincare di lusso, scopri alcuni dei brand più ricercati in tutto il mondo!

Quando parliamo di skincare costosa i vari prodotti possono costare oltre i 1000 euro, motivo per cui non sono adatti a tutti i portafogli. Sono poche le persone che possono permettersi una skincare di lusso, ovviamente a privilegiare questa tipologia di beauty routine sono le celebrità e persone con uno stile di vita più che benestante.

Secondo gli esperti, nonostante i prodotti possano avere un prezzo a dir poco fuori dal normale, non significa che siano a tutti gli effetti miracolosi rispetto a prodotto pagato meno di 100 euro. Anzi, il prodotto vanta un costo molto più alto rispetto ai prodotti sul mercato, sia per la ricerca effettuata dietro alla produzione del prodotto, sia perché il brand che li produce rientra tra i marchi luxury.

Se desideri dare una svolta alla tua beauty routine, ecco per te 3 brand per dare inizio alla tua skincare di lusso!

3 brand di lusso che amerai sicuramente

Nonostante abbia un prezzo fuori dal normale, la sua crema è uno dei prodotti più venduti della storia. Stiamo parlando della Créme de La Mer, una crema che puoi arrivare a pagare quanto una borsa di Louis Vuitton.

Il barattolo vanta un packaging semplice ed elegante, il prezzo di una crema di 500 ml del brand La Mer costa ben 2.650 euro. Il marchio luxury di skincare e make up offre un catalogo abbastanza ampio composto da sieri, detergenti, esfolianti, oli e trattamenti per il viso e per il corpo.

Un altro brand di lusso è La Prairie, conosciuto per la sua luxury skincare e le sue creme viso ritenute quasi miracolose. Ad esempio, il prodotto Skin Caviar Absolute Filler, una crema volumizzante, costa poco meno di 700 euro.

Il contorno occhi per un effetto lifting e una riduzione delle rughe e delle linee di espressione lo puoi pagare ben 515 euro. Un brand made in Svizzera più ricercato al mondo per i suoi metodi rivoluzionari.

Minerali marini e DNA di storione appartengono alla tanto amata Créme Merveilleuse firmata La Maison Valmont, un altro brand luxury più amato al mondo. La versione da 50 ml costa ben 986 euro.

Il gruppo leader nel settore della cosmesi di lusso offre dei trattamenti nelle sue collezioni dell’Elixir des Glaciers, in cui puoi trovare creme liftanti, sieri, pre-sieri, oli nutrienti e trattamenti nutrienti per il viso, i costi dei prodotti si aggirano attorno ai 500 euro.