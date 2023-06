Skin care, come cambia in base all’età: i trattamenti per ogni fase

Avere cura della propria pelle è un fattore importantissimo da adottare ad ogni età: ecco quali sono i trattamenti più consigliati.

La pelle è in continuo mutamento ed è sempre bene utilizzare i prodotti adeguati in ciascuna fase di vita: quello che si applica a 20 anni non può essere usato quando se ne ha 40, semplicemente perché il corpo cambia e ha bisogno di cura e attenzione.

A seconda dell’età, la skin care da adottare non è mai la stessa e molte persone continuano a chiedersi quali sono i trattamenti migliori da applicare sulla propria pelle ad ogni tappa che si vive. Di seguito vedremo alcuni importanti consigli sui prodotti da utilizzare per il benessere della propria pelle: ad ogni età, la skin care muterà radicalmente.

La skin care routine ad ogni età, ecco cosa applicare

Una donna che ha 20 anni si trova nel pieno della sua gioventù e la pelle si mostra spesso tonica, luminosa e piena. Proprio grazie a tali risorse, non è necessario – a quest’età – utilizzare tanti prodotti specifici, ma basta anche solo una crema viso e un trattamento che possa far diminuire punti neri o brufoletti. È inoltre sempre importante usare una crema con SPF e applicarla ogni volta in cui ci si espone ai raggi solari.

Qualcosa potrebbe però iniziare a cambiare a 30 anni, quando la pelle comincia a mostrare le prime rughe di espressione. È dunque consigliabile utilizzare una buona crema idratante e adottare qualche trattamento specifico con l’acido ialuronico che va a prevenire l’invecchiamento e regala elasticità alla pelle. Si può inoltre usare la crema contorno occhi, in modo da prevenire la comparsa delle rughe, ma non solo: utile sarebbe una crema alla vitamina C che agisce contro il fotoinvecchiamento e contro i radicali liberi lasciati al Sole.

All’età di 40 anni, la pelle inizia a mostrare qualche segno del tempo, diventando più sottile e meno elastica. Per questo è necessario intervenire con dei prodotti a effetto lifting dal potere idratante: si pensi ad esempio ad una crema intensiva che andrebbe applicata insieme ad un siero viso, in grado di dare un effetto completo al volto. Dai 50 anni in su, la pelle cambia invece molto e mostra tutti gli effetti conseguenti alla skin care che si è avuta negli anni precedenti. A causa dei cambiamenti fisici e ormonali, utilissimo è l’uso di creme rimpolpanti che danno un effetto rassodante alla pelle.