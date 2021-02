Non ci sono dubbi che Bridgerton sia la serie tv più popolare degli ultimi tempi, tanto da conquistare milioni di telespettatori in tutto il mondo. Mentre i fan ancora fantasticano sulle vicende della prima stagione, Netflix ha già annunciato l’arrivo di nuovi episodi. Anche se ancora non c’è una data ufficiale, le riprese inizieranno con ogni probabilità già questa primavera, con la speranza di vedere la seconda stagione prima del prossimo Natale. Intanto Netflix annuncia il nome dell’attrice che, nella seconda stagione, conquisterà il cuore di Anthony. Stiamo parlando della talentuosa Simone Ashley, che abbiamo conosciuto e amato alla follia in Sex Education, dove interpreta la perfida Olivia.

La vita amorosa di Anthony sarà al centro della seconda stagione

Se nella prima stagione abbiamo seguito la tormentata vicenda amorosa tra Daphne e l’affascinante Duca di Hastings, protagonista della seconda stagione sarà Anthony Bridgerton, il fratello maggiore di Daphne, costretto ad abbandonare il suo ruolo di scapolo e ad assolvere ai suoi doveri sociali. Che la narrazione si sarebbe spostata su di lui, non è una sorpresa, dal momento che il secondo libro della saga di Julia Quinn, da cui è tratta la serie tv, offre ai fan più appassionati moltissime anticipazioni. Per non parlare degli indizi che gli autori hanno disseminato nell’ultimo episodio della prima stagione, quando le telecamere si soffermano sull’immagine di un’ape che vola. Quelli che hanno letto i romanzi sanno che le api sono particolarmente significative nel secondo libro della serie di Quinn, ma noi non vi vogliamo svelare ancora nulla!

Kate, la futura moglie di Anthony, sarà interpretata da Simone Ashley

Dopo che la notizia era già trapelata tra i fan più attenti, Netflix ha annunciato che l’attrice Simone Ashley interpreterà Kate Sharma, con un lieve cambio di nome da Kate Sheffield, il personaggio del libro a cui si ispira. Spiritosa e testarda, Kate farà breccia nel cuore del maggiore dei Bridgerton, intento a corteggiare Edwina, la simpatica sorellastra di Kate. Descritta come la “donna più impicciona che abbia mai abbellito una sala da ballo londinese“, Kate sembra inizialmente immune al fascino di Anthony, ma presto sarà costretta a rivalutare i suoi sentimenti…