Si dimagrisce subito e senza dieta se si smette di avere un rapporto emotivo col cibo: trucco che cambia tutto

Avere un rapporto emotivo con il cibo fa ingrassare! Ecco come far cessare la fame emotiva e migliorare il rapporto con il cibo.

Delusioni d’amore, preoccupazioni al lavoro o in famiglia, insoddisfazione: tante volte questi eventi possono indurre a cercare soddisfazione e consolazione nel cibo. Si instaura in questo modo un rapporto emotivo col cibo che però, a lungo andare, può essere deleterio per il proprio peso forma.

Questo perché si tenta di far cessare la fame emotiva quasi sempre con cibi spazzatura che possono incidere sul proprio fisico, facendo ingrassare. Fortunatamente esistono dei trucchi per smettere di avere un rapporto emotivo col cibo e quindi dimagrire subito e senza dieta.

Il trucco per fermare il rapporto emotivo col cibo e tornare a dimagrire

Per migliorare la propria salute fisica e mentale, è importante migliorare il rapporto che si ha con il cibo. Spesso, infatti, si cerca conforto o ricompensa nel cibo, e questo è sbagliato.

Secondo la dottoressa Aria Campbell-Danesh, psicologa comportamentale specializzata nella gestione del peso, spesso si mangia per cambiare il modo in cui ci si sente. Aggiunge, inoltre: “Siamo più motivati ​​a mangiare se siamo tristi, arrabbiati e annoiati, o come ricompensa”. In realtà è proprio qui che si commette un errore, perché questo rapporto emotivo col cibo può essere molto deleterio per la mente e il corpo.

La dottoressa spiega che l’appetito umano è progettato per regolare la quantità di cibo di cui il corpo ha bisogno, tuttavia le continue pubblicità di cibi spazzatura e ricchi di zucchero, manda tutti fuori controllo e diventa difficile fare scelte consapevoli. Anche lo stile di vita frenetico non aiuta. La dottoressa dice: “Saltiamo i pasti, mangiamo in macchina e ci facciamo un panino mentre controlliamo la posta elettronica. Tutto ciò aiuta a mangiare troppo.”

Menopausa e perimenousa, a causa dei cambiamenti ormonali, possono essere altri momenti in cui si potrebbe mangiare più di ciò che è necessario. Insomma, bisogna dire basta a questo rapporto morboso con il cibo e riconnettersi al sistema naturale dell’appetito del proprio corpo.

Secondo la dottoressa è fondamentale riuscire a mangiare quando si ha fame e fermarsi quando si è sazi, così da non mangiare troppo. Le strategie per farlo sono diverse:

iniziare a consumare tre pasti e uno o due spuntini al giorno

aumentare il consumo di fibre, che aiutano ad eliminare le tossine e ad aumentare la sazietà. Gli alimenti più ricchi di fibre sono: pasta integrale, cereali integrali, verdure a foglia scura, riso integrale e pomodori

fare pace con i grassi sani, gli Omega 3, contenuti in salmone, noci, avocado, cocco e olive

E quando si ha voglia di qualcosa di dolce e poco salutare per soddisfare il proprio palato e trovare consolazione, meglio optare per alternative sane, per favorire il lento rilascio di energia e prevenire picchi glicemici nel sangue. Spuntini salutari e facili da preparare possono essere: un po’ di pane con dell’avocado schiacciato, un uovo in camicia con salmone affumicato, una mela a fette con un cucchiaio di burro di noci, uno yogurt greco arricchito con frutta fresca.

Insomma, ci sono diverse strategie per evitare il rapporto emotivo col cibo e riprendere a mangiare solo quando si ha veramente fame, prediligendo alimenti sani ed equilibrati, che aiutino a mantenersi in forma senza dieta.