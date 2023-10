Si chiama First Touch ed è l’ultima tendenza nel mondo del wedding: ecco cosa fanno gli sposi prima del SI

First Touch è l’ultima moda tra gli sposi, una pratica che aiuta dal punto di vista pratico ma anche mentale, garantendo un rilassamento.

Negli ultimi anni si è diffusa sempre di più e ha dato un riscontro particolarmente positivo, tanto da coinvolgere gli sposti in tutto il mondo, indipendentemente dal credo religioso, dal tipo di matrimonio o dalle circostanze.

Questa ha dimostrato a tutti gli effetti i suoi benefici che ci sono e sono notevoli quindi è meglio affrontare la giornata con serenità e con tutte le strategie che possono aiutare.

Cos’è il First Touch e perché è fondamentale per gli sposti

Questo è a tutti gli effetti il “primo contatto” come è possibile tradurre proprio dal nome. La particolarità però è che avviene non direttamente in chiesa o al comune ma dove la sposa si è preparata. I due non si vedranno prima però, la sposa attenderà dietro la porta, il futuro marito invece sarà all’esterno e quindi i due potranno toccarsi. Questo è un modo molto sano che aiuta le coppie a scaricare un momento di tensione molto forte. Le sensazioni vengono passate da uno all’altro e così il legame è ancora più forte. Questo non toglie nulla alla prima vista durante la navata, non si tratta infatti di vedersi ma solo di toccarsi.

Questa tendenza è sempre più gettonata perché durante il giorno del matrimonio ci sono tantissime emozioni in circolo e quindi è bello che vi sia un attimo di raccoglimento, solo tra i due partecipanti principali. Altrimenti tutto rischia di correre come un turbine, è importante fermarsi a riflettere. La coppia può fare questo anche poco prima che inizi la cerimonia, ciò aiuterà anche a incanalare l’ansia, la preoccupazione e tutto ciò che in quel momento frulla vorticosamente nelle loro menti. È un unione di due persone, nulla più. Questo permetterà dopo di stare sereni, di fare foto stupende, di gestire anche molto meglio l’ansia del first look che viene successivamente,

La tradizione dice che gli sposti prima del matrimonio non si possono incontrare perché non devono vedersi, ma se appunto questo non avviene il problema è risolto. Inoltre può essere simpatico che il first look sia con qualcuno di importante come il padre o la madre, un fratello o degli amici importanti.

Queste sono tappe importanti che aiutano molto meglio nella gestione della tensione che si viene a creare in quei momenti, quind è fermamente consigliato dagli esperti di settore di prenderle in considerazione.