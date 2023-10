Sorprende la sua fidanzata regalandole un cucciolo: la sua reazione commuove tutti

La sua ragazza gli chiedeva da tempo di adottare un cucciolo ed ecco cosa ha fatto lui: le immagini hanno emozionato il web.

“Cuore che ama, mano che dona” recita un vecchio detto e osservando la realtà di tutti i giorni ci si rende conto che non si tratta solamente di un modo di dire. L’amore sincero verso qualcun altro spinge quasi sempre a donare qualcosa, che si tratti di oggetti o del regalo più prezioso in assoluto: il tempo.

Ovviamente, è soprattutto al partner che si riservano questi teneri pensieri: tra fidanzati è usuale scambiarsi regali, non importa di quale valore in termini economici. Un semplice fiore può essere più importante persino di un gioiello, se dato col cuore. Ci sono poi regali particolarmente dolci e significativi, perché motivati dalla volontà di esaudire un desiderio o un sogno della propria dolce metà.

Il ragazzo protagonista del video che ha colpito il mondo social, ad esempio, ha voluto realizzare ciò che la sua fidanzata gli chiedeva da tempo e dalla reazione di lei si evince che ci è riuscito benissimo.

Riceve un cucciolo dal fidanzato: quello che succede quando vede il regalo ha emozionato tutti

La pagina @angelocerullo ha mostrato ai follower le tenerissime immagini di uno dei momenti certamente più teneri nella storia tra il tiktoker e la sua ragazza. Come si legge dalle scritte a corredo del video pubblicato, lei aveva espresso più volte il desiderio di adottare un cane, ma lui non sembrava molto entusiasta dell’idea.

Consapevole che prendersi cura di un quattro zampe è qualcosa che non va assolutamente preso sottogamba, le diceva che sarebbe stato un compito troppo impegnativo. Come ribadiamo spesso nei nostri articoli, accogliere in casa animali domestici comporta tutta una serie di accorgimenti e attenzioni, perciò è bene farlo solo se lo si vuole davvero e si è disposti a dare loro tutto l’amore e le attenzioni che richiedono.

D’altro canto, è noto che al cuore non si comanda e che per amore si possono arrivare a fare cose che razionalmente non si farebbero. Nel caso in questione, però, scelta migliore non poteva esserci: nonostante l’impegno necessario, prendersi cura degli amici pelosetti è un’esperienza meravigliosa e alla fine il ragazzo si è convinto a regalare alla sua lei un bel cucciolo.

Ha messo il cagnolino in uno scatolo di cartone e glielo ha fatto trovare fuori la porta. Poi ha suonato il campanello per far sì che la ragazza aprisse e trovasse la bella sorpresa. Come si vede nel video, lei resta incredula e scoppia a piangere commossa.

Infinitamente tenero, poi, il momento in cui lui le mette il cucciolo in braccio e la ragazza inizia ad accarezzare il suo nuovo amico. Nei tantissimi commenti, molti utenti ammettono di essersi commossi. E voi avete mai ricevuto in dono un regalo così dolce?