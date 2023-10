Shein, come avere abiti gratis e i trucchi per risparmiare: quasi nessuno sfrutta le opzioni convenienti

Shein è un negozio online di abbigliamento molto amato. Ecco dei trucchi per avere abiti gratis e per risparmiare.

Una delle applicazioni per la vendita di abbigliamento più utilizzate è sicuramente Shein. Grazie a questa si possono accumulare punti da utilizzare per fare acquisti e risparmiare ulteriormente sui prezzi dei capi. Così, tutti i consumatori potranno scegliere nel catalogo molto assortito della piattaforma e guadagnare dei punti che si trasformeranno in sconti ogni volta che si acquista qualcosa.

Questi sono sicuramente i punti di forza di Shein assieme al fatto che chiunque acquista può capire la qualità dei prodotti leggendo le recensioni e guardando le foto lasciate da altri consumatori. Lasciare una recensione, inoltre, è un altro modo per guadagnare punti. Insomma, la piattaforma permette in tanti modi di avere degli sconti e risparmiare quando si acquista. Ma non è finita qua, probabilmente non tutti sanno che ci sono altri modi per avere addirittura abiti gratis e trucchi per risparmiare quando si fa shopping sulla piattaforma.

Come avere abiti gratis e come risparmiare su Shein, una delle piattaforme per acquistare abbigliamento più amate

Quando si acquista con l’applicazione di Shein la prima cosa da fare è scegliere il tipo di capo che si vuole acquistare, anche leggendo le recensioni con le foto. Così ci si potrà rendere conto della vestibilità dell’articolo. Anche leggere tutte le informazioni sul capo è utile per capire in che materiale è realizzato.

Shein a volte fornisce dei codici sconto che appaiono come pop up oppure che sono fissati in alto e sono abbastanza evidenti: questi si possono aggiungere al check out per avere degli sconti. Ancora, si possono usare i codici sconto ricevuti per un acquisto precedente oppure usare quelli che vengono forniti da altri utenti (amici, parenti, persone sui social). Le spese di spedizione di solito sono gratuite ma a volte potrebbe essere necessario pagare 9.90 euro.

Per scalare i prezzi si utilizzano i punti, da aggiungere o togliere a piacimento. Quindi bisogna preparare il carrello, magari aspettando il giorno in cui le spedizioni sono gratuite con 9.90 euro di spesa. Poi usare tutti i punti e il codice coupon così che con soli 10 euro, sarà facile portare a casa diversi capi. Infine, si possono anche avere a casa degli abiti gratis. Dopo aver effettuato l’accesso a Shein, nella schermata principale comparirà la scritta “prova gratuita”.

Cliccando sopra, apparirà una galleria di capi, affiancati da un pulsante: si possono selezionare un massimo di 3 capi al giorno e attendere. Se si viene scelti dall’azienda, i capi saranno regalati e bisognerà solo lasciare una recensione. Quindi è il caso di tentare la fortuna per potersi aggiudicare tre capi gratuitamente.